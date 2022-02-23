/681273/مستشار-بأكديمية-ناصر-الرئيس-السيسى-وجه-طلبه-الكلية-الحربية-بالاستمرار-فى-الحفاظ-على-لياقتهم-واستعدادهم-البدنى

قال اللواء محمد ذكى الالفى مستشار باكاديمية ناصر العسكرية، ان زيارة الرئيس للكلية الحربية يدل على الاهتمام الشديد بهم, وانه قام بجولة تفقدية فى الكلية الحريبية مصنع الرجال التى يذكره التاريخ بكل فخر واعتزاز, ومن هذا المنطلق قام السيد الرئيس بهذة الزيارة حتى يلتقى بابنائه الكلية الحربية ويشاركهم فى بداية يومهم اليوم.

دوت الخليج

واضاف الالفى خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ان هناك دفعة حديثة منضمة جديدة للكلية الحربية تضم كافة مستجدات دفعات والمعاهد العسكرية , بالتالى تؤكد على اهتمام القيادة السياسية برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسى بهم,وان هذا اللقاء تم فى اطار التوعية لمصنع الرجال فى الكلية الحربية.

التحلي بالانضباط والقيم العسكرية

ونوه ان الرئيس السيسي وصى الطلبة بالانضباط والتقاليد العسكرية واللياقة البدنية والاستخدام الامثل للاسلحة الذى بين يديهم ومعدات قد يحتاجوها لصيانة امن واستقرار مصر وامنها القومى.

رفع الروح المعنوية للطلاب

واكد ان هذة اللقاءات تصب فى الروح المعنويه لديهم برئاسة القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الاركان وكبار القادة ومدير الكلية الحربية ,وهذا دليل على الاهتمام بهم ووضعهم فى الصورة دائما وان مصر ليس لها اهداف اخرى سوى صيانه وحماية امنها القومى المصرى وتقديم الدعم والعون لكل الاشقاء فى المنطقة العريية او فى افريقيا.

واوضح ان الرئيس يقوم بنقل خبرات القادة فى البداية ويؤكد على الاهتمام بالجندى والمعاملة الحسنة للفرد ,بالاضافة على الحفاظ على اللياقة البدنية والتحلى بالقيم الرفيعة واخلاق الفروسية فى القوات المسلحة ,واننا دائما ندافع عن حقوقنا ونصون امن وطننا وهذا كله ما يتم التاكيد عليه بصفة دائمة