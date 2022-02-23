/681274/إيقاف-القيد-لفترتين-أخرين-بنادي-الزمالك-في-هذه-الحالة

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول أن الفريق مهدد بإيقاف القيد لفترات أخرى، بسبب غرامة ماريتمو البرتغال بشأن محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور أن الزمالك لديه مهلة حتى شهر يوليو ليسدد غرامة مارتيمو البرتغالي، وإذا لم يسدد في ذلك التوقيت سيتم توقيع غرامة مالية جديدة وإيقاف القيد لفترتين أخرين.

وأشار أن الزمالك سيدفع الغرامة يوم 30 يوليو، ولم يدفعها الأن، لأنه لا يوجد ضرر في الوقت الحالي إذا لم يدفع الأبيض الغرامة، فإذا دخل شهر 7 ولم يدفع الزمالك الغرامة ستوقع عقوبة أخرى بوقف القيد لفترتين.

ورحل محمد إبراهيم عن الزمالك منذ موسمين إلى مصر المقاصة، ثم طالب بعدها ماريتمو بدفع الشرط الموضوع في عقد اللاعب.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

ووصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى المغرب برفقة كل من إبراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق قادمين من أنجولا عن طريق دبي.

بعثة الزمالك بالمغرب

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

ويستضيف نادي الرجاء المغربي، نظيره الزمالك يوم الجمعة القدمة، لإقامة تدريبات القلعة البيضاء على ملعبهم، استعداداً لمباراة الوداد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.