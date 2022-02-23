/681275/عقد-مؤتمر-صحفي-لإعلان-تفاصيل-الدورة-الـ-23-من-مهرجان-الإسماعيلية

ينظم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة ال 23، ومن المقرر عقده يوم الإثنين القادم الموافق 28 من شهر فبراير الجاري بسينما الهناجر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا .

دوت الخليج يرصد موعد عقد مؤتمر صفحي للإعلان عن تفاصيل الدورة ال 23 من مهرجان الإسماعلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

موعد انطلاق الدورة ال 23 من مهرجان الإسماعلية

تنطلق الدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في الفترة ما بين 17 وحتى 23 مارس المقبل، ومن المقرر أن يعلن المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة و عدد من السينمائيين و الفنانيين و نجوم المجتمع كافة التفاصيل التي تشهدها الدورة المقبلة .

مُنظمي مهرجان الإسماعلية

يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية يُنظم من قبل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

الدورة ال 22 من مهرجان الإسماعلية

وسبق وأن قامت إدارة الدورة ال 22 لمهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة بإعداد مجموعة من الكتب الهامة عن تاريخ السينما المصرية والسينما الوثائقية و قام بكتابتها مجموعة من كبار الكتاب والنقاد والسينمائيين المصريين.

كتب الدورة ال 22 من مهرجان الإسماعلية

ومن أبرز الكتب «تاريخ السينما المصرية» والذي قام بتأليفه الكاتب والناقد محمود قاسم و كتاب «كمال رمزي صاحب الرؤية» والذي قام بتأليفه حسين عبد اللطيف و كتاب «السينما الوثائقية.. النوع الفيلمي سقوط الحدود والقيود» والذي قام بتأليفه كل من أحمد عبد العال، ضياء حسني، علياء طلعت، محمد سيد عبد الرحيم، رامي المتولي. فضلًا عن كتاب «سينما الواقع.. إطلالة على حداثة السينما الوثائقية المعاصرة» و قام بتأليفه الناقد والمخرج صلاح هاشم ، و كتاب «أعمدة السينما المصرية في القرن العشرين» و قام بتأليفه المخرج الكبير هاشم النحاس.

مهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991.