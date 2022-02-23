«حافظوا على الخُلق الحسن والمعرفة العسكرية».. 10رسائل من الرئيس السيسى لطلاب الكلية الحربية.. صور وفيديو

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة رسائل لطلا الكلية الحربية اليوم الأربعاء، على هامش جولة التفقدية مقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".

دوت الخليج

10رسائل من الرئيس السيسى لطلاب الكلية الحربية

ووجه طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

دوت الخليج يستعرض رسائل الرئيس السيسى لطلاب الكلية الحربية:

أنتم شباب ورجال تتحملون المسئولية ..وأنتم الأمل والمستقبل فى الحفاظ على الدولة المصرية

كل شاب منكم سيكون فى رقبته مصر .. ومستعد يقدم حياته من أجل الحفاظ عليها

الحفاظ على مصر هدف نبيل وعظيم ..يتطلب العمل الدؤوب والجهد الكبير الذى لا ينتهى

حياتكم فى الكلية الحربية تعنى إعداد رجال حقيقين للحفاظ على حياة 100مليون مواطن

أوصيكم على المثابرة والتحمل والإصرار والاستفادة من وجودكم بالكلية الحربية

أوعوا يفوت عليكم دقيقة لا تستفيدون من وجودكم بالكلية الحربية لجسمكم

إحترموا بعض وحافظوا على القيم النبيلة والشريفة من الصدق والإخلاص والأمانه

حافظوا على الشرف والإلتزام والعمل وإحترام الأخر..الكبير يحترم الصغير والعكس

عمر ما كانت العسكرية إلا إحترام الرتب الصغيرة للكبيرة ..والكبيرة أيضا للصغيرة

الإحترام بالعسكرية متبادل ..حافظوا على الخُلق الحسن المُتبادل..والمعرفة العسكرية مهمة

المعرفة بالكلية الحربية أو سلم للمعرفة ..وعليكم بالتعلم والقرأة والفكر بمناحى الحياة

لياقتكم البدينة مسئولية كبيرة..وأوعى حد فيكم وزنه يزيد ..وأحنا بخير وربنا تفضل علينا بالكثير