/681277/الإسماعيلي-يتعادل-مع-الجونة-بدون-أهداف-في-الشوط-الأول

انتهى الشوط الأول بمباراة الإسماعيلي والجونة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بنيولوك جديد تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للفريق، وحاول لاعبوه أن يسجلوا الهدف الأول لهم عن طريق عدة هجمات، ولكن حافظ حارس ودفاعات الجونة على نظافة مرماهم.

في المقابل أعتمد لاعبي الجونة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الدراويش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط في بداية هي الأسوء للدراويش، بينما يمتلك الجونة 12 نقطة يحتل بهما المركز الثاني عشر.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام – باهر – هاشم – دسوقي.

خط الوسط: دونجا – عادل – مصطفى.

خط الهجوم: مجدي – مدبولي – ديجو.

ويدخل الإسماعيلي لقاء اليوم وهو يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاثة نقاط، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة:

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم: "أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل في خط الوسط وكارميلو ألجاراناز ودييجو فرناندو ووجيه عبد الحكيم وخالد النبريصي في خط الهجوم".

بيراميدز يوجه الشكر لحمد إبراهيم

وجه بيراميدز الشكر لحمد إبراهيم، بعد لإستقالته من جهاز الفريق الفني، من أجل تدريب الإسماعيلي خلفاً لخوان براون.

ووافقت إدارة بيراميدز على إستقالة حمد إبراهيم الذي كان يشغل امنصب المدرب العام في جهاز الفريق الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكتب بيراميدز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": " يعلن بيراميدز موافقته على رغبة الاسماعيلي بتولي الكابتن حمد إبراهيم المسئولية الفنية للدراويش، ويتمنى له التوفيق"

أنهي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات الإتفاق بشكل رسمي مع حمد إبراهيم لتوليه منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين ونصف، وذلك خلفًا للأرجنتيني خوان براون.