"ميكروفون عازل للضوضاء"..سعر و مواصفات Realme 9i

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يبحث كثيرون عن سعر ومواصفات هاتف Realme 9i، بعدما أعلنت شركة ريملي الصينية عن هاتفها الجديد Realme 9i ، حيث يعد الأول الذي تم الكشف عنه من سلسلة 9i القادمة من ريلمي، ويمتلك الهاتف العديد من المواصفات والمميزات الرائعة فالبطارية تكفي اليوم بأكمله لأنها بسعة كبيرة كما أنه يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت.

دوت الخليج مواصفات هاتف Realme 9iالجديد وفي هذا الإطار، نرصد لكم موصفات هاتف Realme 9i، كالآتي: - أبعاده 4×75.7×8.4 ملم مع وزن 190 جرام . -يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim . -الكاميرا الأمامية دقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة للكاميرا الأماميةF/2.1 . -جودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة للتصوير الفيديو. -التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. - يوجد به ميكروفون إضافي لعزل الأصوات الخارجية. -يحديد الموقع الجغرافي الـ GPS ، وأنظمة الملاحة الأخرى كالـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS . -منفذ الـ 3.5 ملم لسماعات الأذن . -السماعات الخارجية بصوت ستيريو. -منفذ الـ USB من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG لتشغيل أي USB Driver. -البطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط . -64 جيجا مع 4 جيجا رام أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام لمساحة التخزين. -الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة الداخلية من نوع UFS 2.1 او UFS 2.2. -الهاتف يُمكن إلغاء قفله عن طريق التعرف على الوجه. -الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama . -تصوير فيديوهات يكون بجودة [email protected] -خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بشكل كامل. -الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي. سعر هاتف Realme 9i الجديد - النسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام من الهاتف تكون تكلفتها حوالي 2980 جنية مصري. - أما النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام من الهاتف تكون بسعر حوالي 3800 جنيه مصري . - النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام من الهاتف تكون بسعر حوالي 4100 جنيه مصري.

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