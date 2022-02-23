عاجل- التعليم: بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2021 السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذى يبلغ عددهم أكثر من 70 ألف معلم، يوم السبت الموافق 26/2/2022، وذلك عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالى: http://www.pat.edu.eg/platform





وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين -فى بيان اليوم الأربعاء- إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقى، نجحت فى الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقى للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021، والذى يبلغ عددهم أكثر من 70 ألف معلم، وذلك تيسيرا على السادة المعلمين المستهدفين للترقى عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى؛ للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول "أ" ومعلم خبير).

وأضاف أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمى للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقى 2020 – 2021، وفقا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التى تم إعدادها مسبقا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التى تم الاستعانة بهم.

وناشدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم للتسجيل والحجز فى المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على السادة المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفنى لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته فى حال واجهتهم أى صعوبات.