رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة النظم، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة، واللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسى بشركة العاصمة الادارية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، كما شارك في الاجتماع حضورا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقريراً تفصيلياً حول سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناولت موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات، لاسيما في مباني الحي الحكومي، في ضوء توقيتات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تحديد الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل للمقار الحكومية، ذلك بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق، واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بما يليق بهذا المشروع.

كما تطرقت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استكمال تنفيذ أعمال البنية المعلوماتية وشبكات الاتصالات في نطاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها عنصراً هاماً ضمن أهداف إقامة هذا المشروع الذي يستهدف تطوير العمل الحكومي، كما تناولت موقف تنفيذ مختلف المباني الخدمية الأخرى، التي توفر عناصر الجذب لاستقطاب الراغبين في السكن والعمل داخل العاصمة، بما في ذلك المرافق، والبوابات الرئيسية للعاصمة، وكافة عناصر التأمين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم عرض تقرير حول الموقـف التنفيـذي لشبكــــات الإتصـــالات بالعاصمـة الإدارية الجديـدة، تناول سير العمل في تنفيذ البنية التحتية للإتصالات بالحى الحكومى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل وإختبار السنترال بمركز إتصالات الحى الحكومى (NN1)، وكذا الإنتهاء من تنفيذ ربط مركز إتصالات الحى الحكومى (NN1) بجميع منشآت الحى الحكومى.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ تغطية شبكات المحمول بالحى الحكومى، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب (54) صاري، كما يتم تعاقد شركة العاصمة الإدارية وشركة أبراج مصر على إنشاء (124) برجا تشاركيا بارتفاع (45) متراً لتوفير تغطية المحمول.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ أنظمة الصوتيات والمرئيات في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالأحياء السكنية، حيث تم تخصيص قطع أراض لإنشاء أبراج (تشاركية) داخل الأحياء السكنية لتوفير تغطية المحمول. كما تم استعراض موقف تنفيذ البنية التحتية للإتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.