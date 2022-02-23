«مش بعيدين عن المواطن البسيط..وزودنا زراعة القمح 250ألف فدان»..تصريحات هامة للرئيس السيسى

/681286/مش-بعيدين-عن-المواطن-البسيطوزودنا-زراعة-القمح-250ألف-فدانتصريحات-هامة-للرئيس-السيسى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة رسائل لطلا الكلية الحربية اليوم الأربعاء، على هامش جولة التفقدية مقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".

دوت الخليج ونرصد في السطور التالية أبرز هذه التصريحات - احنا بخير فى مصر وربنا تفضل علينا رغم الظروف اللى مرت علينا - كل يوم بنحقق الأفضل..وصحيح احنا بنعانى والظروف صعبة - إوعى حد يفتكر أننا «بعيدين عن المواطن» احنا مش بعيدين عن أحوال الناس - احنا مدركين الصعوبات اللى بتواجه الناس..هم..أنا بتكلم عن المواطن العادى - لا طبعا ..مش بعيدين عن أحوال الناس ..بس احنا ماشاء الله 100مليون مواطن - استهدفنا الحفاظ على صحة الناس ومواصلة العمل وقت كورونا..ورغم توقف البعض - احنا مش فى معزل عن العالم ..واللى بيحصل بيأثر علينا فى المنطقة والعالم - زيادة تكلفه السلع فى العالم بيأثر علينا ..وبنحاول فى مصر نحافظ على تكلفة معينة - نقدر الأعباء على المواطن ..واحنا ماشيين فى برامج زراعية ضخمة جدا - نبذل جهد كبير فى زيادة الرقعة الزراعية بالنظم الحديثة الزراعية والرى - لوقدرنا نزود المساحة الزراعية مليون فدان ..بالنظم الحديثة هتكون مليون و200ألف - مش ساكتين فى أننا نوفر أساسيات الحياة بأسعار مناسبة وزودنا 250ألف فدان زراعة قمح - العام القادم سيكون هذا الرقم مليون..وهدف أننا نقلل استيراد السلع الأساسية من الخارج - عارفين أن الحياة صعبة ..ولكن الوضع أفضل كتير بالعمل والجهد والصبر والتحمل والأمانة

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