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/681292/مهران-الانتهاء-من-تطوير-ميدان-السيده-زينب-ودهان-العقارات-استعدادا-لإفتتاحه
تسعى محافظة القاهرة تحت قياده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره والمهندسه جيهان عبد المنعم رئيسه المنطقه الجنوبيه بمحافظه القاهره والدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيده زينب لتطوير ميدان السيدة زينب وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كافة الميادين للحفاظ على التراث الحضاري للعاصمة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
وجاء تطوير ميدان السيدة زينب كأحد محطات تطوير مسار آل البيت، وعن كيفيه تطوير ميدان السيده زينب، فيما تم تطوير دهان ورفع كفاءة العقارات أمام ساحة بورسعيد وعددهم ٢٦ عمارة بطول ٤٧٥ متر تقريبا بداية من شارع قدري وحتى مدرسة السنية الثانوية للبنات كنقطة انطلاق لبدء رحلة مسار المزارات.
تطوير ميدان السيده زينب ودهان العقارات بلون موحد
وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحي السيده زينب بأعمال الرصف والإنارة والتشجير وتوفير مقاعد وبرجولات بالميدا،ن كما تم تطوير الحديقة الكبرى بميدان السيدة زينب وتطوير الجزيرة الوسطى وشارع بورسعيد وإضافة اللمسات الجمالية لإظهار تاريخ وعراقة المكان وإبراز قيمته الحضارية من خلال العمل على دهان وتوحيد الوان واجهات العمارات المطلة على الميدان لتكون ملائمة لطبيعة المكان وذلك من خلال التنسيق الشامل والتام مع شركاء التنمية والمجتمع المدني.
مهران: الانتهاء من تطوير ميدان السيده زينب ودهان العقارات بلون موحد استعدادا لإفتتاحه
ومن المقرر ان يصبح ميدان السيدة زينب مركزا حضاريا وتاريخيا الى جانب مقصدا سياحيا من الطراز الاول ، كما يتم حاليا أعمال تركيب النجيلة والقيام بأعمال التشجير لاضافة اللمسة الجمالية من خلال توظيف اللون الى جانب متابعة اعمال دهانات غرفة الكهرباء والحمامات التي سيتم توفيرها بالموقع حرصا على توفير كافة الخدمات للمواطنين .
ومن المتوقع الافتتاح خلال ١٥ يوم لحديقه السيده زينب المجاوره لمقام السيده زينب.
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