/681291/أوس-أوس-يستعد-لتصوير-مستر-EX-بطولة-أحمد-فهمي

حل نجم مسرح مصر محمد أسامة والشهير بـ «أوس أوس»، اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري عبر فضائية «CBC».

دوت الخليج يرصد حلول الفنان محمد أسامة ضيفًا على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا».

بداية أوس أوس الفنية

وأشار أوس أوس خلال اللقاء إلى أنه انطلق في المسرح حين كان يدرس في جامعة القاهرة وظل 5 سنوات في الكلية، وكان بصحبته النجوم علي ربيع وكريم عفيفي، ومن ثم ذهبوا إلى ورشة الدكتور خالد جلال وقدموا العديد من العروض منها أشعار وغناء ورقص ولكن لم يحالفهم الحظ.

سبب تلقيب أوس أوس بهذا الاسم

وأوضح أوس أوس أنه بعدما شاهدهم الفنان أشرف عبدالباقي قدم معهم مسرح مصر، لافتًا إلى إلى أن لقب «أوس أوس» جاء من دلع اسم أسامة، ووالده هو من أطلق عليه اللقب، حيث كان والده من المتابعين الجيدين للفن وصاحب خفة دم، ويحضر معه كل المسرحيات التي قدمها.

وتابع حديثه مؤكدًا على أن مسرح الجامعة كان فترة تجربة فنية لمعرفة طريقة التمثيل، حيث كان المطلوب منهم ليس الدراما بل الكوميديا وكانت تجربة مهمة علمتهم الكثير.

أوس أوس يستعد لتصوير مستر Ex

وكشف عن التحضير لتجربة جديدة وهي فيلم «مستر EX» مع أحمد فهمي ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس»، في إطار كوميدي «أكشن»، وفكرته مقتبسة من الفيلم الشهير«أخطر رجل في العالم» للراحل فؤاد المهندس، والعمل فكرة محمد سويلم - فادي أبوالسعود، وقصة أماني التونسي، و حوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد، و إنتاج محمد السبكي.

أمنية أوس أوس الصادمة

كما كشف أيضًا عن أمنيته وهو صغير مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يصبح حارس مرمى لأنه يحب نادي الزمالك، وتعلق بالقلعة البيضاء أكثر حين ذهب إلى الإستاد لحضور مباراة وشاهد الجمهور والتشجيع، مؤكدًا على أنه يحب جميع حراس المرمى في الأندية.

أوس أوس يقدم أغنية كل يوم نتلاقى

واختتم أوس أوس لقائه بغناء «كل يوم نتلاقى» للمطرب تامر عاشور، فمن المعروف عنه أن يعشق الغناء ويعتبر صوته جيد.