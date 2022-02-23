/681299/البالون-الطائر-يعود-من-جديد-24-رحلة-تنطلق-بـ-500-سائح-فى-سماء-الأقصر

شهدت محافظة الأقصر تنفيذ 24 رحلة بالون طائر على متنها 480 سائح من مختلف الجنسيات ، وذلك عقب تحسن الاحوال الجوية بمدينة الاقصر، وتشهد تلك الرحلات إقبالاً كثيفاً من قبل زوار الأقصر، الأمر الذى دفع مسؤلي المحافظة العمل على زيادة البالونات فى إطار خطة محافظة الأقصر لتنمية موارد المحافظة السياحية.

وتمتاز رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر بارتفاعها والذي يصل إلى 550 متر فوق سطح الأرض، بينما يسارع الوافدين لزيارة محافظة الأقصر إلى تلك الرحلات لضمان مشاهدة أبرز المعالم المحافظة بشكل مختلف، حققت تلك الرحلات نجاحات كبيرة لم تفشل أبداً فى جذب اهتمام السياح، دائما تجدهم يبحثون عنها بسبب طبيعتها الساحرة والتى ترسخت فى أذهان زوار المحافظة، لتتزين شسماء الأقصر برحلات البالون الطائر ولكن بثوبها الجديد.

ويقول الطيار محمود بدوى، أن رحلات البالون الطائر تشهد إقبالاً واسعاً من قبل زوار المحافظة، الأمر الذى دفع العديد من الشركات إلى العمل بتلك الرحلات، مشيراً إلى أن هناك إجراءات إحترازية نص عليها الطيران المدني، لتجنب وقوع أية طوارئ وحفاظاًَ على السلامة العامة للجميع، موضحاً أن الأقصر تعد أحد أشهر المدن العالمية فى مغامرات البالون الطائر.

البالون الطائر يزين سماء الأقصر

وعن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أكد “بدوى” أن الجميع حريص على تطبيق تلك الاجراءات، لافتاً إلى وجود لجان لمتابعة التزام الشركات العاملة فى مجال البالون الطائر بتطبيق تلك الإجراءات، موضحاً أنه تم تجهيز مطار خاص للاقلاع غرب المدينة لاستقبال الرحلات وكذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات المنصوص عليها من أجل سلامة الجميع، مشيراً إلى أن المحافظة حققت نجاحاً كبيراً فى إكتساب شهرتها بين مدن العالم فى هذا المجال الأمر الذى جعلها محط أنظار الجميع.

وأشار أيضاً إلى أن الأقصر احتلت المركز الثالث على مستوى العالم فى هذا المجال، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد تميزاً كبيراً لمدينة الأقصر، موضحاً أن هناك إهتماما واسعاً من قبل مسؤلى المحافظة بمجال البالون الطائر لتطوير تلك الرحلات بهدف تحقيق مركز متقدم آخر فى هذا المجال عالمياً، لتستمر محافظة الأقصر فى تصدرها قائمة المدن الأكثر رواجاً للبالون الطائر حول العالم.