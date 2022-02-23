/681307/الكحة-تتسبب-في-وقف-برنامج-الإعلامية-عزة-مصطفى-على-صدى-البلد

تعرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية “صدى البلد” أثناء مداخلة متحدث الحكومة نادر سعد، لكحة على الهواء الأمر الذي دفعها إلى المطالبة من طاقم الإعداد بالخروج لفاصل”.

دوت الخليج

اثناء مداخلة متحدث الحكومة ذكر السفير نادر سعد ، ان الحكومة وضعت خطة استعدادا للازمة الاوكرانية فى حالة التصعيد من خلال امرين، الاول وهو ان روسيا واوكرانيا من اكثر الدول انتاجا للقمح فى العالم ، وروسيا مصدر كبير لمصر بنسبة 80% من نسبه الاقماح خلال العام الماضي وبالتالي فى حالة حدوث ازمة ، هناك قائمة معتمدة من وزارة التموين ل 16 دولة لاستيراد القمح منها ، وهناك العديد من الدول ضمن هذه القائمة خارج القارة الاوروبية، ولاشك انه يكون هناك تاثير على الاسعار وهذا متوقف على حالة التصعيد وقدرة الدول الاخرى علي سد العجز او تعويض ما كانت تصدره روسيا واوكرانيا للعالم.

كما اضاف سعد ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على صدى البلد ، ان الامر ليس مقلقا لمصر ، لان لدينا مخزون استراتيجي يكفى ل5 اشهر بالاضافة انه في 15 من مارس القادم سيبدا موسم حصاد القمح والذى يكفي لمدة 4 اشهر وبالتالى المخزون الاستراتيجي بجانب الناتج المحلى سيكفي لمدة 9 اشهر.

سعر الرغيف سيشهد تحرك

كما اكد السفير نادر سعد، ان سعر رغيف العيش سيشهد تحركا خلال الفترة القادمة ، وانه لم يشهد زيادة منذ 34 عاما، واصبح يضغط على ميزانية الدولة ومع كل هذه المتغيرات التى يشهدها العالم الان ، لابد من هذه الخطوة ولكن بوجود مظلة حماية اجتماعية تقلل من التاثير السلبي على المواطن.

كما اشار، الى ان الامر الثاني وهو تاثير الازمة على اسعار النفط وبالتالى عند حدوث زيادة ، سينعكس على الاسعار فى مصر ، واللجنة المختصة بتقوم بدراسة الامر من خلال 3 عوامل هم سعره العالمي ، وتكلفة الانتاج ، وسعر الصرف ، ولكن بشكل عام الزيادة لا تتجاوز 10% وفق القرار المنصوص عليه.

رئيس الوزراء يتراس اجتماع الكومة الاسبوعي

الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، عقد اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم لمتابعة كافة الاستعدادات لشهر رمضان وتوافر السلع الغذائية ، وكيفية التعامل مع الازمة الاوكرانية بالاضافة الى متابعة مستجدات جائحة كورونا.