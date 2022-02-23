إطلالة جذابة لـ بوسي شلبي في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي «صور»

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خطفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي الأنظار بإطلالتها الجذابة من تحضيرات حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي انطلق منذ قليل.

دوت الخليج يستعرض إطلالة الإعلامية المصرية بوسي شلبي في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي.

بوسي شلبي تتألق في مهرجان أسوان الدولي

واستعرضت شلبي أناقتها من خلال نشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلالها بفستان قصير باللون البنفسجي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شلبي على ميكاب قوي وتسريحة شعر منسدلة.

وعلقت عليها قائلة: "مهرجان أسوان المرأة.. كواليس قبل الريد كاربت".

حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي

هذا وقد انطلق اليوم افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعاليات دورته السادسة التي تقام خلال الفترة من 23 إلي 28 فبراير الجاري.

قائمة المكرمين بمهرجان أسوان الدولي

ويكرم في حفل الافتتاح النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر والمخرجة إنعام محمد علي والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

الأفلام المتنافسة في مهرجان أسوان

ويتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأم، 4 أفلام هي «قمر 14» إخراج هادي الباجوري، فيلم «أبو صدام» إخراج نادين خان، فيلم «وش القفص» إخراج دينا عبد السلام، فيلم «العودة» تأليف وإخراج سارة الشاذلي.

وينطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ووقعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إتفاقية تعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، لإطلاق أول ورشة متخصصة في جنوب مصر لتخريج المدربات المؤهلات علي العمل في ورش التدريب التطبيقية لصناعة الأفلام للمبتدئين، باسم «مدرسة الكادر»، وهو برنامج تدريبي متخصص وموجه للشباب وخاصة الفتيات أطلقه مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة منذ 5 سنوات في أسوان.