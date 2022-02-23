سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يشهد عرضيا مسرحا عن تنظيم الأسرة فى أسوان

جدة - نرمين السيد - شهد سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر كريستيان برجر ترافقه فريدريكا ماير مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر اليوم الأربعاء، بمحافظة أسوان العرض المسرحى "البطاريق"، الذى يستهدف التوعية بتخفيض الكثافة السكانية وتنظيم الأسرة.





وأعرب السفير بيرجر عن تقديره وإعجابه بهذا العمل الفنى الذى يقدمه شباب من معظم محافظات مصر والذى تم بالتعاون بين وزارة الشباب وصندوق الإسكان التابع للأمم المتحدة بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح أن الرسالة من وراء هذا العمل المتميز واضحة وتصب فى إطار تعزيز استراتيجية مصر الوطنية للسكان.

ومن جانبها، أشارت فريدريكا ماير إلى أن العرض المسرحى يعد جزءا من برنامج استراتيجة مصر الوطنية للسكان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

ويدعو العرض المسرحى من خلال عمل فنى لفرقة من الشباب الموهوبين إلى شرح كيفية إقناع السكان بضرورة إنشاء أسر أصغر عدد بما يحقق مستقبل أفضل للأجيال الجديدة ويخفف الأعباء عن الأسرة والدولة.

وأكدت فريدريكا أن العرض المسرحى يمثل إحدى وسائل التوعية التى يسهل من خلالها الوصول إلى الكثير من فئات المجتمع، باعتبار الفن إحدى وسائل التوعية الهامة، بالإضافة إلى دور الإعلام، حيث يدعو العرض المسرحى إلى ضرورة الحصول على المشورة من الوحدات الصحية المنتشرة أنحاء الجمهورية، ونوادى السكان وغيرها من الآليات لتنظيم الأسرة.

ويواصل السفير الأوروبى زيارته إلى محافظة أسوان، حيث يتفقد عددا من المشروعات المدعومة من جانب الاتحاد.