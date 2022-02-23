محافظ سوهاج يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة بمركز التطوير التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ المعرض والمشروعات التكنولوجية والابتكارات التى قدمها الطلاب خلال الافتتاح وذلك برفقة الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وهلال زكى رئيس حى الكوثر وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد المحافظ أهمية المعرض فى الإعداد الجيد للطلاب وتشجيعهم للمشاركة فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة "آيسف" والذى يعد واحد من أكبر المعارض على مستوى العالم التى تهتم بالمشروعات العلمية للطلاب بمرحلة التعليم قبل الجامعى، لافتا إلى أهمية تعزيز ثقة الطلاب فى أنفسهم وقدرتهم على تحويل الأفكار والإبتكارات إلى واقع ملموس بجانب نشر ثقافة البحث العلمى.

ومن جانبه أوضح الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المعرض يأتى عقب تنفيذ 19 ورشة عمل للمعلمين والطلاب على مستوى جميع الإدارات التعليمية، أسفرت عن مشاركة الطلاب بمشروعاتهم العلمية فى 3 معارض تمهيدية تم تقييمها بمساعدة أساتذة من كلية العلوم وكلية التربية وموجهى عموم مواد "الحاسب الآلى، والعلوم، والرياضيات، وعلم النفس"، مضيفا أن المعرض المحلى يعد بوابة الطلاب المتميزين للمشاركة فى المعرض الدولى "آيسف" للعلوم والهندسة والذى سيقام فى مايو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يمنح الفرصة لـ 1700 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة لعرض أبحاثهم العلمية والتنافس للفوز بجوائز المسابقة البالغ قيمتها 5 ملايين دولار، حيث يلتقى فيه الباحثون من الطلاب والطالبات الفائزين فى التصفيات المؤهلة فى المرحلة الإعدادية والثانوية من سن 14 إلى 18 سنة من مختلف دول العالم.

وتابع أن المسابقة تقام فى مجالين أساسيين هما "البحث العلمى، والتصميم الهندسى"..وتشارك وزارة التربية والتعليم فى المسابقة من خلال التصفيات بين طلاب المدارس الحكومية والتجريبية والخاص والمدارس الدولية ومدارس التعليم الفنى.

وأشار أبوزيد إلى أنه تم تصعيد عدد 42 مشروعا بإجمالى 65 طالبا وطالبة من مختلف المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لعرض مشروعاتهم فى مجال البحث العلمى والتصميم الهندسى وسيتم تحكيم المشروعات المعروضة من خلال أعضاء هيئة التدريس من كليات العلوم والهندسة والآداب والحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج والتصفية النهائية للمشاركة فى تصفيات الجمهورية خلال مارس القادم استعدادا لمشاركة المشروعات الفائزة بالمعرض الدولى بأمريكا فى مايو القادم.