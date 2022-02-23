عاجل- الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل: أمطار وعاصفة رملية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وتشهد أيام الخميس والجمعة المقبلين، موجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح مع تقدم ساعات النهار على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، ويعود الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء اعتبارا من السبت 26 فبراير 2022.

وفيما يلى حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 24 فبراير إلى الثلاثاء 01 مارس 2022:

حالة الطقس غدا الخميس 24 فبراير 2022:

تشهد حالة الطقس غدا الخميس 24 فبراير 2022 سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40: 60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30: 40% على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وتمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع درجات الحرارة غدا فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 20 أما الصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12، وجنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 16، وشمال الصعيد العظمى 21 أما الصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11.

حالة الطقس الجمعة 25 فبراير:

وتشهد حالة الطقس الجمعة 25 فبراير، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحر ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وتكون خفيفة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 18 أما الصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 16 والصغرى 12، وجنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 15، وشمال الصعيد العظمى 18 أما الصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11.

حالة الطقس السبت 26 فبراير:

وتتوقع هيئة الأرصاد، بأن حالة الطقس السبت 26 فبراير، عن وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة السبت فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 19 أما الصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12، وجنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 15، وشمال الصعيد العظمى 19 أما الصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11.

حالة الطقس من الأحد 27 فبراير إلى الثلاثاء 1 مارس:

ويشهد حالة الطقس من الأحد 27 فبراير إلى الثلاثاء 1 مارس، تكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ودرجات الحرارة الأحد فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 20 أما الصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 11، وجنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 16، وشمال الصعيد العظمى 22 أما الصغرى 9، وجنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 11.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 28 فبراير، فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 21 أما الصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 12، وجنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 17، وشمال الصعيد العظمى 23 أما الصغرى 10، وجنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 12.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 مارس فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 22 أما الصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 11، وجنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 14، وشمال الصعيد العظمى 24 أما الصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 10.