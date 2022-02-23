الرئيس السيسى: نبذل مجهودا كبيرا من أجل زيادة الرقعة الزراعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه لطلاب الكلية الحربية: نحن لسنا بمعزل عن ما يحدث حولنا، وأنا لا أتحدث عن المنطقة فقط بل المنطقة والعالم، ويمكن أن يكون هناك زيادة في تكلفة السلع في العالم كله وهذا أمر يكون له تأثير علينا، ونحاول ما أمكن أن نقلل أو نحافظ على حجم معين من التكلفة، ولكن أنا مقدر أنها ما زالت عبء وحمل على الناس.

وأضاف الرئيس السيسى: نحن نسير في برامج زراعية ضخمة للغاية، ونحن نبذل مجهود كبير كلنا من أجل أن نزيد من الرقعة الزراعية ما أمكن، ليس فقط زيادة أرض ولكن أيضا النظم الحديثة في الرى والزراعة، وسيكون له مردود علينا لأننا إذا استطعنا أن نزيد حجم المساحة التي نزرعها مليون فدان بنظم رى حديثة وبنظم زراعة حديثة ممكن المليون فدان بالنسبة للأراضى والوسائل التقليدية الأخرى مليون و200 ألف ومليون ونصف مليون حسب قدرتنا على استيعاب هذه النظم .

وتابع الرئيس السيسى: نحن لا نسكت على هذه النقطة في توفير على الأقل أساسيات الحياة للناس بأسعار مناسبة.