/681316/استاذ-استثمار-التوترات-السياسية-وزيادة-أسعار-النفط-سوف-تؤثرسلبيا-على-الاقتصاد-العالمى

قال الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار، ان ما يشهده المشهد السيساسى الدولى حاليا من توترات و مخاوف بشان أزمة روسيا وأوكرانيا يأتى جانبا الى جانبا فى ظل الرقود الاقتصادى العالمى الذى لم يتعافى بعد من أثار جائحة كورونا، مؤكدا على ان تلك التوترات السياسية ورقود الاقتصاد سوف يؤدى الى حدوث المزيد من الضغوطات على الاقتصاد العالمى بشكل عام وعلى اقتصاد الدول النامية بشكل خاص.

دوت الخليج

تأثير زيادة أسعار النفط على الاقتصاد العالمى:

وأكد الدكتور هشام ابراهيم، عبر مداخلة هاتفية على برنامج النشرة الأقتصادية المذاع على قناة اكسترا نيوز، على ان الزيادة السريعة التى تحدث فى اسعار الطاقة حاليا تؤكد على ان الاقتصاد العالمى سوف يدخل فى حالة أكبر من الرقود والانكماش والكسل، مؤكدا على ان جميع دول العالم سوف تتأثر بهذا الرقود فى الاقتصاد العالمى.

وتابع انه يوجد رسالة هامة يجب ان تتوجه الى جميع الدول والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، موضحا ان تلك الرسالة خاصة بضرورة وجود المزيد من التعاون والتنسيق بين دول الأوبك بلس على جميع المستويات من اجل تهدئة حركة ارتفاع اسعار النفط السريعة التى تعانى منها جميع دول العالم فى الفترة الحالية.

واكد ان زيادة اسعار النفط بشكل مبالغ فيه سوف تؤثر على حركة الانتاج، مما قد يؤدى الى تفاقم معدلات البطالة والى غلق بعض المصانع، مشيرا الى ان الدول المنتجة للنفط والطاقة بشكل عام هى أكثر الدول التى سوف تتأثر سلبيا وبشكل كبير من حالة عدم الاستقرار فى المشهد الاقتصادى والسياسى. كما أكد على ضرورة وأهمية وجود لغة حوار مشتركة ومتوافقة بين منتجى ومستهلكى الطاقة على المستوى الدولى.

زيادة أسعار النفط:

جدير بالذكر ان الفترة الحالية تشهد ارتفاع كبير فى اسعار النفط على مستوى العالم، حيث قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من تزايد المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون ، إذ قفزت أسعار النفط الخام الأمريكية ووصلت لنسبة أكبر من 5%، وقفزت ايضا أسعار النفط الخام على مستوى العالم ووصلت إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل.