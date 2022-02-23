/681315/رضا-شحاتة-تغيير-الجهاز-الفني-للإسماعيلي-ساعدنا-للفوز-عليهم

تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، عقب الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا شحاتة في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس": " أكثر شئ ساعدني في الفوز على الإسماعيلي، هو تغيير الجهاز الفني للفريق قبل مبارتنا معهم مباشرة".

وأكمل: "هزيمتنا أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة برباعية كان دافع لنا للفوز عليهم اليوم وهو ما حدث، وأشكر لاعيبة الجونة على الأداء الذي قدمونه".

وزاد: " أوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي وهي ساندوا ناديكم فلا يوجد شيء بيدكم غير ذلك, أحب الإسماعيلي لأنه يلعب كرة مميزة وممتعة، والفريق يحتاج إلى الهدوء من أجل العودة لسابق عهدهم".

الإسماعيلي يواصل السقوط بالدوري أمام الجونة وسط مهاجمة الجماهير

حقق الجونة الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1/0، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بنيولوك جديد تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للفريق، وحاول لاعبوه أن يسجلوا الهدف الأول لهم عن طريق عدة هجمات، ولكن حافظ حارس ودفاعات الجونة على نظافة مرماهم.

في المقابل أعتمد لاعبي الجونة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الدراويش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني، استمر الإسماعيلي في الضغط على الجونة، ولكن لم يستطيع التسجيل، ليسجل الجونة هدم من هجمة مرتدة منظمة عن طريق خالد قمر يضع الكرة في الشباك بشكل مميز بعد انفراده بالمرمى.

وهاجم الإسماعيلي بعدها بقوة وأضعوا لاعبيوه أكثر من هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة، في ظل تألق حاريس الجونة إسلام طارق.

هجوم الجماهير

وشهد اللقاء هجوم كبير من جماهير الإسماعيلي على لاعبي الفريق بعد استمرارهم في النتائج السلبية بالدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة توقف رصيد الإسماعيلي عن 3 نقاط في المركز قبل الأخير، بينما أرتفع رصيد الجونة للنقطة رقم 14 في المركز السابع.