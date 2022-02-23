/681317/بتاعي-بـ-24-جنيه-ولسه-فيه-خالد-سرحان-يسخر-من-معجون-محمد-رمضان-الذهبي

سخر الفنان المصري خالد سرحان من المعجون الذهبي الخاص بالفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، الذي أثار به جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد سخرية الفنان خالد سرحان من معجون أسنان محمد رمضان.

معجون سنان خالد سرحان

ونشر سرحان صورة لمعجون أسنانه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "المعجون بتاعي ب 24 جنيه ولسه فاصل فيه عضة".

محمد رمضان يثير اسفزاز جمهوره بسعر معجون أسنانه

كان الفنان محمد رمضان أثار استفزاز جمهور بنشره فيديو وهو يغسل أسنانه بمعجون أسنان مصنوع من ذهب عيار 24، والذي يصل ثمنه إلى 240 ألف جنيه في السنة،أي أنه يستهلك 20 ألف جنيه في الشهر من أجل تنضيف أسنانه فقط.

هذا وقد علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على هذا الأمر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: " صباح الشبع بعد جوع.. والعقل الذي ذهب متزعلوش".

خالد سرحان يسخر من حصول محمد رمضان على الدكتوراه

وهذة ليس المرة الأولى التي يسخر فيها الفنان خالد سرحان من محمد رمضان، حيث أنه سخر من منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والغناء من قبل المركز الثقافي الألماني بلبنان بحضور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب المهن التمثيلية بلبنان.

و نشر خالد سرحان صورة ساخرة له من أحد أعماله الدرامية، وعلق عليها ساخرا: “الحمدلله حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران والحشرات”.

على الصعيد الآخر، تألق الفنان خالد سرحان مؤخرًا بحكاية «لحظة ضعف» ضمن مسلسل «ورا كل باب» والتي حققت نجاحًا ساحقًا.

خالد سرحان يتألق في حكاية «لحظة ضعف»

شارك في حكاية «لحظة ضعف» إلى جانب خالد سرحان، نخبة من النجوم، أبرزهم رشا مهدي، حنان سليمان، تامر مجدي، غفران محمود، كريم محجوب، أحمد أبو ريا، إنتاج سينرجي وإخراج منال الصيفي.

يذكر، أن مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.