تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

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يلتقي مانشستر يونايتد اليوم مع أتليتيكو مدريد، في الساعة العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى من دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن الألماني رالف رانجيناك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتيكو مدريد، والتي جاء على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، فاران، ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط الدفاعي: فريد، بوجبا.

خط الوسط المهاجم: راشفورد، برونو فرنانديز، سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

كما أعلن دييجو سيميوني تشكيل فريقه أتلتيكو مدريد ويتواجد لويس سواريز وجريزمان على دكة البدلاء.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، فيرساليكو، سافيتش، رينيلدو.

خط الوسط: يورينتي، هيريرا، كوندوجيبا، لودي.

خط الهجوم: كوريا، جواو فيليكس.

التقي الفريقين في كأس الكؤوس الأوروبية 1991-92، وحينها فاز أتلتيكو مدريد ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفة، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

يمتلك البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، سجلا تهديفي أمام فريق أتلتيكو مدريد، وذلك قبل المواجهة التي يخوضها، والتي من المقرر إقامتهاي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

خاض البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 مباراة، حيث نجح من خلالها أن يحرز 25 هدف، وصناعة 9 أسيست، بينما سجل 4 هاتريك.

نتيجة مباراة أتيليكو مدريد ضد ليفربول

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.