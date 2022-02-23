/681322/منح-خالد-الصاوي-درع-قيادة-قوات-شرق-القناة-لمكافحة-الإرهاب

أُرسلت دعوة للفنان خالد الصاوي من قبل الفريق أول محمد ذكي القائد العام ووزير الدفاع والانتاج الحربي، الفريق أسامة عسكر رئيس أكان حرب القوات المسلحة، اللواء خالد بيومي قائد قوات شرق القناة و العميد عاصم سعدون مساعد القائد لزيارة مدينة العريش.

دوت الخليج يرصد منح الفنان خالد الصاوي درع قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

تكريم خالد الصاوي بالعريش

وكُرم الصاوي خلال تواجده بالعريش، حيث تم منحه درع قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فضلًا عن المصحف الشريف.

ووجه الفنان خالد الصاوي رسالة شكر للقيادات المسئولة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "أتوجه بخالص الشكر إلي سعادة الفريق أول محمد ذكي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي، وسعادة الفريق اسامة عسكر رئيس أكان حرب القوات المسلحةوسعادة اللواء اح خالد بيومي قائد قوات شرق القناة، وسعادة العميد عاصم سعدون مساعد القائدللدعوة الكريمة لزيارة مدينة العريش".

انطلاق عرض فيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي

على الصعيد الآخر، انطلق عرض فيلم «للإيجار» بطولة الفنان خالد الصاوي بسينما الهناجر يوم الإثنين الماضي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويق كوميدى عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة رجل على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التى يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصا تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذى توفى منذ فترة قصيرة فى ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

خالد الصاوي يتألق في تماسيح النيل

وتألق لفنان خالد الصاوي مؤخرًا، في فيلم «تماسيح النيل»، الذي تدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة.

فيلم «تماسيح النيل» بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.