/681323/ليلة-الأبطال-تشكيل-أياكس-أمستردام-وبنفيكا-في-ذهاب-دور-الـ-16

يلتقي أياكس أمستردام الهولندي، مع بنفيكا البرتغالي في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام، عن تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا.

تشكيل أياكس أمستردام في مباراة:

حراسة المرمى: ريمكو باسفير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، داني بليند، جوراين تيمبير، إليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: إديسون ألفاريز، ريان جرافنبرخ، ستيفن برجيوس.

خط الهجوم: أنتوني، سيباستيان هالير، دوشان تاديتش.

تشكيل فريق بنفيكا البرتغالي أمام أياكس:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاشوديموس.

خط الدفاع: يان فيرتونخينن نيكولاس أوتاميندي، أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط: جوليان فيجل، عادل تاعرابت، رافا سيلفا، جيلبرتو مورايس.

خط الهجوم: إيفرتون، جونكالو راموس، داروين نونيز.

توني كروس عن مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

سقط ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، والتي حسمها كيليان مبابي مهاجم باريس بهدف في الدقائق الأخيرة.

وتحدث كروس عن المباراة في حوار مع شقيقه عبر برنامجه الإذاعي "Einfach Mal Luppen" الألماني، وقال: "أعتقد أنه يمكننا القول إننا كنا نقدم أسوأ أداء لمدة 75 إلى 80 دقيقة على الأقل، لعبنا بشكل سيء للغاية في الناحية الدفاعية".

وتابع: "لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة لأكثر من خمس ثوان من أجل تهديد مرمى باريس سان جيرمان، لذلك أعتقد أن هذين السببين هما من صعبا مهمة ريال مدريد في تلك المباراة".

وعن هدف مبابي: "كان مقرفًا، لكن لا أتكلم عن الهدف نفسه وإنما عن المشاعر التي أصابت اللاعبين والجهاز الفني، المباراة لم تكن جيدة بالنسبة لنا، لكن بعد ذلك كنا نرى أن التعادل السلبي سيكون انتصارًا بالنسبة لنا".

والعودة في سانتياجو برنابيو: "نتيجة الذهاب يمكن تغييرها، خاصة أن المباراة على أرضنا، لدينا آمال كبيرة رغم الخسارة في المباراة الأولى، لا يزال لدينا 90 دقيقة من أجل التأهل وسنقدم كل ما لدينا".