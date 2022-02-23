متقعش في المحظور.. رجل الأعمال أشرف السعد يحذر محمد رمضان بعد المعجون الذهبي

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وجه رجل الأعمال أشرف السعد رسالة للفنان محمد رمضان وذلك بعد الفيديو الذي نشره صباح اليوم وهو يوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب عيار 24، والذي أثار الجدل حوله بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة رجل الأعمال النارية للفنان محمد رمضان وذلك خلال السطور القادمة.

رسالة أشرف السعد لمحمد رمضان

كتب رجل الأعمال أشرف السعد رسالة نارية للفنان محمد رمضان وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، والذي كان محتواه: والله يا استاذ محمد رمضان سنة 1985 كان تحت ايدي انا والريان سبعة مليار دولار يعني ميزانية دول كتيرة وماكنتش اعرف ان فيه فرشة سنان اكتر من اتنين جنية ولما عرفت ان فيه فرشة بالكهربا بخمسين جنية اتصلت بامي وقلت لها انا اشتريت فرشة سنان بالكهرباء وافتكرتني اتهبلت وعموما ربنا يباركلك فى الفرشة الذهب بس خلي بالك تقع فى المحظور زي قارون رغم أنه كان من قوم موسى ولما اغتنى وقع فى المحظور ودي نصيحة لله من راجل مثل ابيك وأنا أظن أن فيك الخير.

معجون سنان خالد سرحان

وفي سيق متصل، نشر سرحان صورة لمعجون أسنانه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وعلق عليه قائلًا: المعجون بتاعي ب 24 جنيه ولسه فاصل فيه عضة.

محمد رمضان يثير اسفزاز جمهوره

كان الفنان محمد رمضان أثار استفزاز جمهور بنشره فيديو وهو يغسل أسنانه بمعجون أسنان مصنوع من ذهب عيار 24، والذي يصل ثمنه إلى 240 ألف جنيه في السنة،أي أنه يستهلك 20 ألف جنيه في الشهر من أجل تنضيف أسنانه فقط.

هذا وقد علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على هذا الأمر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: صباح الشبع بعد جوع.. والعقل الذي ذهب متزعلوش.

سخرية خالد سرحان من محمد رمضان

وهذة ليس المرة الأولى التي يسخر فيها الفنان خالد سرحان من محمد رمضان، حيث أنه سخر من منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والغناء من قبل المركز الثقافي الألماني بلبنان بحضور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب المهن التمثيلية بلبنان.

و نشر خالد سرحان صورة ساخرة له من أحد أعماله الدرامية، وعلق عليها ساخرًا: الحمدلله حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الألمانية لمكافحة الفئران والحشرات.