البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوى بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم، من كنيسة التجلى بالمقر البابوى بمركز لوجوس فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





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