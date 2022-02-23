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/681321/الإعلامي-أحمد-موسى-الدولة-المصرية-لديها-رؤية-ثاقبة- لتوفير-السلع-الأساسية-للمواطنين

09:04 م - الأربعاء 23 فبراير 2022

قال الإعلامي أحمد موسى ان الدولة المصرية استطاعت توفير مخزون استراتيجى من السلع والمنتجات اللازمة للمواطن المصرى، مشيدا بجهود الدولة فى إنشاء مناطق لوجستية ومخازن استراتيجية هائلة مثل المخازن الاستراتيجية التى تم إنشاءها فى مقر القوات المسلحة بالعاصمة الإدارية من اجل تخزين جميع السلع احتياطينا لعدة اشهر

جهود الدولة المصرية فى توفير السلع الغذائية:

واشاد الإعلامي احمد موسى، عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، برؤية الدولة المصرية الثاقبة وتحركها مبكرًا لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدا على أهمية الصوامع والتى منعت فقد اى كمية من القمح كما كان يحدث فى الماضي.

وأشار ان مصر لديها احتياطى من القمح لمدة ٨ أشهر، مضيفا ان الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفى إلى مدة من ٦ الى ٨ اشهر، بينما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت إلى ٤ أشهر .

الأزمة التونسية :

وأشار إلى ان دولة تونس تعاني الان من طوابير المواطنين على المخابز للحصول على الخبز، مضيفا ان دولة تونس تعاني فى الفترة الحالية من تدهور فى الاقتصاد وحدوث معدلات تضخم شديدة،بالأضافة إلى زيادة كبيرة فى أسعار السلع ونقص فى المنتجات والسلع. واكد الإعلامي احمد موسى على نجاح الدولة المصرية فى تفادى حدوث طوابير على السلع الأساسية وعلى رأسهم الخبز، مؤكدا على ان الدولة ليس لديها أزمة الان من حيث توافر السلع الغذائية اللازمة، مضيفا ان مصر لن ترجع إلى أزمة الحصول على الخبر والتى حدثت فى ٢٠١٢ و٢٠١٣.