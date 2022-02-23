/681334/معين-الشعباني-يعلن-قائمة-المصري-لمواجهة-أوتوهو-بالكونفدرالية

أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه المسافرة إلى الكوونغو لمواجهة، أوتوهو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بعدما فاز في اللقاء الماضي على مازيمبي بثنائية نظيفة، وتعادل في الجولة الأولى أمام القطن.

ويحتل المصري المركز الأول بالمجموعة برصيد 4 نقاط، وخلفه مازيمبي بثلاثة نقاط، والقطن الثالث بنقطتين، وجاء أوتوهو الرابع والأخير بنقطة وحيده.

قائمة المصري لمواجهة أوتوهو

أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، أحمد شوشة، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم لعيوني،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزى إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر، الياس الجلاصي، أحمد حمودي، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب، عمرو مرعي.

في لقاء مثير التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني

انتهت أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي وايسترن كومباني، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة عشر، عن طريق أوستن أموتو، من خلال ركلة حرة لصالح فريق المصري بالقرب من منطقة جزاء إيسترن كومباني جهة اليمين نفذها حجاج عويس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء من يسار منطقة الجزاء بالرأس بشكل رائع إلى أوستين أموتو فسدد كرة قوية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

ايسترن كومباني يبحث عن الفوز الأول

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين يعود حكم اللقاء لتقنية الفار ويحتسب ركلة جزاء لإيسترن كومباني، يدرك من خلالها التعادل مع البورسعيدي، سجلها بكل حرفية أحمد متعب.

سجل أحمد أوفا الهدف الثاني لإيسترن كومباني، في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة رائعة من فراس عيفية وضعت أوفا في إنفراد تام بالمرمى فراوغ الأخير الحارس عصام ثروت بشكل رائع ثم أسكن الكرة الشباك الخالية.