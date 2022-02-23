يوسف القعيد: ادعاءات اسرائيلية باطلة لا تحترم وفاة الكاتب الراحل محمد هيكل

/681343/يوسف-القعيد-ادعاءات-اسرائيلية-باطلة-لا-تحترم-وفاة-الكاتب-الراحل-محمد-هيك

قال الكاتب الصحفي يوسف القعيد ، ان ما نشرته صحيفة هاارتس على الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل ادعاءات كاذبة ، ومحاولة لتشويه خاصة وان افتتاح متحف هيكل بمكتبة الاسكندرية اثارهم كثيرا، لانه كان وطنيا ولايمكن ان يكون هناك محاولة للاقتراب معه فى يوم من الايام.

دوت الخليج

كما اضاف القعيد خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس، ان من ثوابت مصطلحات هيكل ، هو اقتران كلمة العدو دائما باسرائيل ، ولذلك ما يحدث منهم عدم احترام للموتى وادعاءات باطلة اعتادوا عليها مع كثيرين ، مثل نجيب محفوظ بعد وفاته، كما اوضح القعيد ، ان هيكل كان منغلقا على نفسه ، ولا يقابل اى شخص لايعرفه، وتعرض كثيرا للاغتيالات .

صحفى اسرائيلي : استبعد نجاح الموساد فى التقرب من الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل

الجدير بالذكر ، ان صحفيا اسرائيليا بجريدة "هاارتس" الاسرائيلية يدعى ، أمير أورين ، نشر مقالا اوضح فيه انه كان من المستبعد ان يكون نجح الموساد فى التقرب من الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، في ستينيات القرن الماضى،ووصفه بانه " لم يكن من السهل اغراءه باموال ولا يوجد الى ما يشير الى ابتزازه"، وانه كان وطنيا ويشعر بالاستياء من قوة اسرائيل المتصاعدة.

وذكر أورين ، أن مصادره لتلك المعلومات ، هي الملفات الاستخباراتية والدبلوماسية السرية، في الأرشيف الإسرائيلي، التي كشف عنها قبل أسابيع .

يذكر ان محمد حسنين هيكل ، توفي في 17من فبراير 2016، عن عمر ناهز 93 عاما هو أحد أبرز الصحفيين العرب في القرن الماضي ، وإلى جانب عمله الصحفى ، دخل معترك العمل السياسي و تولى منصب وزير الإرشاد القومى عام 1970 ، وحين تحدث هيكل عن فترة معاصرته للزعيم جمال عبد الناصر ، كان يقول : "كان عبد الناصر يتصل بى مرتين، الأولى قبل نومى، والثانية عندما استيقظ".