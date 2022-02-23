بالصور.. أبرز إطلالات النجمات على ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي

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انطلق مساء ،اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي تقام خلال الفترة من 23 إلي 28 فبراير الجاري.

دوت الخليج يستعرض إطلالات نجمات الفن بمهرجان أسوان الدولي.

نجمات الفن يخطفن الأنظار بمهرجان أسوان الدولي

واستقبلت السجادة الحمراء توافد نجمات الفن، اللاتي استطاعن خطف الأنظار بإطلالات أنيقة، متنوعة ومميزة.

وتنوعت صيحات الإطلالات ما بين الفساتين والجامبسوت والتي كانت بين القصيرة والطويلة وذات الأكمام الطويلة والكت، حيث تمكنت من إبراز جمال ورشاقة مرتديها.

إطلالة جذابة للفنانة داليا البحيري

وقع اختيار الفنانة المصرية داليا البحيري على فستان باللون الأسود، نظرًا لفخامة ذلك اللون، مع خط دهبي أسفل الصدر وشال من القطيفة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر مرفوع وميكاب هادئ، وزينت تلك الإطلالة ببعض المجوهرات.

ريم الباردوي تلفت الأنظار

فيما أطلت الفنانة ريم الباردوي بجامبسوت من القطيفة باللون الأخضر، مكشوفة من عند الصدر وشعر منسدل مع شطنة صغيرة.

سوسن بدر تتألق على ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي

ونجحت الفنانة القدير سوسن بدر في التألق ببدلة قطيفة من اللون الكحلي الداكن، وجاء أسفلها توب رمادي تماشى مع لون شعرها.

اعتذار إبراهيم عيسى عن رئاسة لجنة مهرجان أسوان الدولي

هذا وقد أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اعتذار الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى عن رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصرى بالمهرجان.

مسابقة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وأطلقت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقة جديدة بعنوان «أفلام ذات أثر في المجتمع المدني»، ضمن أقسام دورته السادسة، ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي :«خلاص: نساء يعلنّ العصيان»، "أبواب مكة»، "بداية الخيط"،«حكايتها"، "مش بس أمّ»، "يحكى أن"، "Stereotyping" ، "نوبي أنا».

ويناقش منتدى "نوت" لقضايا المرأة، الذي يعقد ضمن فعاليات مهرجان أسوان، العديد من القضايا الهامة التي تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة في مصر، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم .