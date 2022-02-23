بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق العمل بميناء جنوب سيناء غداًَ

/681340/بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-تعليق-العمل-بميناء-جنوب-سيناء-غدا

أصدرت هيئة ميناء البحر الأحمر قراراُ بغلق بوغاز جنوب سيناء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها المحافظة خلال الساعات الماضية، وأصدرت هيئة موانئ البحر الأحمر بياناً أعلنت خلاله تعليق العمل ببوغاز جنوب سيناء بدءً من منتصف ليل يوم الأربعاء وحتى انتهاء موجة الطقس السئ التى تشهدها المحافظة.

وتشهد محافظة البحر الأحمر موجة من الطقس السئ، يصجبه سرعة رياح فضلاً عن ارتفاع فى منسوب مياة البحر، كما أنه من المتوقع أن ترتفع سرعة الرياح خلال الساعات المقبلة لتستمر على مدار 48 ساعة قادمة، وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لتشير إلى موجة من الطقس السئ تضرب البحر الأحمر خلال اليوم والغد، مع توقعات لتساقط أمطار رعدية بشوارع المحافظة، فضلاً عن ارتفاع كبير بمنسوب مياة البحر مما تسبب فى تعليق رحلات الصيد وكذلك العمل داخل بوغاز جنوب سيناء.

ومن جانبه شدد اللواء محمد الرحيم رئيس هيية ميناء البحر الأحمر، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، لافتاً إلى أهمية التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

طقس سئ بسيناء

وأضاف رئيس ميناء البحر الأحمر، أنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية داخل الميناء، مشيراً إلى وجود حزمة من الاجراءات التى سيتم اتباعها من أجل توفير السلامة العامة للجميع، مؤكداً أنه سيتم التواصل مع كافة الإدارات داخل الميناء لمتابعة حركة التراكى المتواجدة داخل الميناء حاليا، فضلاً عن متابعة سرعة الرياح واتجاهها لتوفير الحماية للسفن المتجهة إلى الميناء.

وكانت ميناء البحر الأحمر قد شهدت انتظام العمل بشكل طبيعي اليوم، وقد استقبلت عدداً من سفن البضائع، بينما تمت حركة تداول الحاويات بشكل طبيعي، كما أنه قد غادر الميناء عدداً من قطارات البضائع محملة بالأقماح وغيرها، وذلك قبل تعرض المحافظة لنوات من الرياح خلال الساعات الماضية.

حالة الطقس بالبحر الأحمر

وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت عن سوء حالة الطقس داخل محافظة البحر الأحمر، وأشارت توقعات درجات الحرارة إلى 20 درجة نهاراً، 5 درجات ليلاً، مع شدة سرعة الرياح، يصحبها تساقط أمطار مكثفة بكافة الأنحاء، وأشارت التوقعات أيضاً إلى وجود سحباً مكثفة تستمر على مدار اليومين القادمين لتنتهي تلك الموجة بحلول الاسبوع المقبل.