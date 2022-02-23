/681347/ليفربول-يقسو-على-ليدز-يونايتد-بنصف-دسة-أهداف-فيديو

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد، بتقدم الريدز ستة أهداف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة.

جاء سادية مانو بالهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بمحمد صلاح بتمريرة رائعة لزميله جوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها بتمريرة عرضية مباشرة لساديو ماني ليسددها مباشرة إلى داخل الشباك.

محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك ليدز يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباارة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء، بعد عرضية من روبيرتسون تصطدم بيد مدافع ليدز، لينفذها صلاح بكل قوة وأريحية.

الهدف الأول من الأسطورة محمد صلاح ♥️

pic.twitter.com/mwCEHQduy4 — سّلطان (@sllitn) February 23, 2022

يذكر أن محمد صلاح سجل في شباك ليدز في دور الذهاب البدوري هاتريك، والتي حسمها فريقه بنتيجة 4/3 ليحصد أول نقاط البطولة.

تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، لويس دياز.

يدخل ليفربول لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يحتل ليدو المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

تاريخ مواجهات ليفربول وليدز يونايتد

التقى الفريقين في 27 مباراة حقق خلالها الريدز في الفوز 16 مرة وحضر التعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

انتهت أحداث مباراة ليفربول وليدز يونايتد بنتيجة 4/3، لصالح فريق الريدز، والتي نجح فيها الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة، كان من نصيبهم ركلتي جزاء.