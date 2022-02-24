عاجل.. الصحة: شفاء 2140 مصابين من كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الصحة عن خروج 2140 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 406107 حتى اليوم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 1892 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 475341 من ضمنهم 406107 حالة تم شفاؤها، و23889 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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