بعد ثنائية محمد صلاح ... علم مصر يرفرف بملعب "أنفيلد" في مباراة ليفربول وليدز

ارتفع علم مصر في ملعب أنفيلد خلال مباراة ليفربول ضد ليدز المقامة حالياً ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، وسجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (هدفين)، وجويل ماتيب في الدقائق، 15، 30، 35 على التوالى وساديو مانى.

ورصدت عدسات المصورين العلم المصري في ملعب أنفيلد احتفالاً بتألق الفرعون المصري محمد صلاح في المباراة المقامة حالياً.





وتفوق محمد صلاح في الشوط الأول وأظهر صورة رائعة بعدما استطاع أن يساهم في أهداف ليفربول الثلاثة بواقع تسجيل هدفين وصناعة الثالث لجويل ماتيب.

محمد صلاح على بعد 4 أهداف فقط من معادلة رقم ستيفن جيرارد (69 هدفاً) كثاني أكثر لاعب تسجيلاً على آنفيلد بتاريخ البريميرليج.

ونجح محمد صلاح في تخطي هاري تشامبرز صاحب الـ151 هدفاً مع ليفربول بعدما سجل الفرعون الهدفي الثاني.

وكتب ليفربول: "هُنا التاريخ، هُنا الحاضر، هُنا صلاح.. أسطورة ليفربول الحية يُواصل تحطيم الأرقام، بـ152 هدفًا.. الملك المصري محمد صلاح يصبح تاسع هدافي الريدز على مر التاريخ".

ودخل الريدز مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مواجهتين فقط، وسجل 64 هدفاً وتلقى 20 هدفا.

في المقابل، يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات فقط بالإضافة إلى 8 تعادلات وتلقى 11 هزيمة في المسابقة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بعدما تخطى ضيفه نورويتش سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

ويسعى الريدز بقيادة مدربه يورجن كلوب لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد وحصد الثلاث نقاط، من أجل تقليص الفارق مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة إلى 3 نقاط فقط، وهو ما يقرب ليفربول من اللقب خاصة حال فوزه في القمة التي تجمعه مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع الريدز وسجله التهديفى في مختلف البطولات هذا الموسم، بعدما ساهم بـ26 هدفاً حيث سجل 17 وصنع 9 أهداف أخرى.

ويتربع محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن البرتغالى ديوجو جوتا الذي يحتل وصافة ترتيب هدافي البريميرليج.

وسجل صلاح هدفه الـ150 مع ليفربول خلال فوزه الأخيرة على نوريتش سيتي، ليصبح ثانى أسرع لاعب يحقق هذا السجل التهديفى في تاريخ الريدز، بعد روجر هانت إلى سجلهم خلال 226 مباراة مقابل 233 لقاء للنجم المصري.

ويدخل الريدز مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مواجهتين فقط، وسجل 64 هدفاً وتلقى 20 هدفا.

في المقابل، يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات فقط بالإضافة إلى 8 تعادلات وتلقى 11 هزيمة في المسابقة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بعدما تخطى ضيفه نورويتش سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

ويسعى الريدز بقيادة مدربه يورجن كلوب لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد وحصد الثلاث نقاط، من أجل تقليص الفارق مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة إلى 3 نقاط فقط، وهو ما يقرب ليفربول من اللقب خاصة حال فوزه في القمة التي تجمعه مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع الريدز وسجله التهديفى في مختلف البطولات هذا الموسم، بعدما ساهم بـ26 هدفاً حيث سجل 17 وصنع 9 أهداف أخرى.

ويتربع محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن البرتغالى ديوجو جوتا الذي يحتل وصافة ترتيب هدافي البريميرليج.

وسجل صلاح هدفه الـ150 مع ليفربول خلال فوزه الأخيرة على نوريتش سيتي، ليصبح ثانى أسرع لاعب يحقق هذا السجل التهديفى في تاريخ الريدز، بعد روجر هانت إلى سجلهم خلال 226 مباراة مقابل 233 لقاء للنجم المصري.