الأرصاد: درجات الحرارة خلال ساعات الليل على القاهرة تصل لـ10 درجات

قالت الدكنورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للإرصاد الجوية، إن اليوم شهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث سجلت القاهرة 25 درجة مئوية ولكن سرعان ما تأثر الطقس بالمنخفض الجوى لتبدأ التقلبات الجوية، وتراجعت دراجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة خلال ساعات الليل ما بين 10 إلى 15 درجة مئوية.

وناشدت "منار غانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، المواطنين اتباع الحذر وعدم الانخداع في الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة، موضحة أن غداً الخميس وبعد غد الجمعة سيشهدان تقلبات جوية تنخفض فيها الدرجات بشكل ملحوظ مع سرعة في الرياح.

وتابعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للإرصاد الجوية:"هذه الموجة مستمرة حتى يوم الجمعة المقبلة، ومن بداية السبت المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وتنتهى موجة البرد".