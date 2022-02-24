/681339/محمد-رشاد-عن-خطيبته-بنت-أصل-ومبحبش-أتكلم-عنها-لأنها-بتخصني-لوحدي

حل اليوم المطرب محمد رشاد المعروف ببرنامج «Arab idol» ضيف في برنامج آخر النهار الذي يقدمه الإعلامي تامر آمين، المذاع على شاشة قناة النهار، وتحدث خلال الحلقة عن خطيبته المرتقبة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تصريحات المطرب محمد رشاد عن خطيبته وذلك خلال السطور القادمة.

محمد رشاد: خطيبتي بنت أصل

وعندما سأله الإعلامي تامر أمين عن خطيبته، كشف المطرب محمد رشاد عن العديد من المعلومات عن خطيبته المستقبلية، وقال: هي حد بنت ناس وبنت أصل بتشتغل في قطاع البترول، مبحبش اتكلم عليها عشان هي بتخصني لوحدي، هي شخصية عامة في مجالها، وإن شاء الله ربنا يكتب الخير وحضرتك تبقى من أول المدعويين.

معلومات حول خطيبة محمد رشاد

- اسمها غادة فتحي

- أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسين.

- مصرية الجنسية

- أجرت لقاءات تليفزيونية للتحدث عن تنمية مصر المستدامة 2030

- يتابعها أكثر من 17 ألف متابع عبر انستجرام

- تهتم بصيحات الموضة

- كتبت مقالًا بعنوان «3 يوليو.. الرهان الذي لا يخيب أبدًا»

- ترفض تشبيهها بطليقة محمد رشاد

ومن الجدير بالذكر أن غادة فتحي قد قالت ردًا على أحد التعليقات الذي قام بتشبيهها بالإعلامية مي حلمي :أنا مش شبه حد.. أنا غادة فتحي، مفيش وجه مقارنة أصلاً.

كما ردت على تعليق آخر وقالت فيه:لا أنا مش شبه حد نهائي.. أنا غادة فتحي.

سبب طلاق محمد رشاد ومي حلمي

وفي سياق متصل، قد كشف المطرب محمد رشاد لأول مرة عن سبب طلاقه من الإعلامية مي حلمي وكان ذلك خلال حلوله كضيف في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس».

وقال رشاد أنها مجرد إدعاءات من مي حلمي كما نفى الإتهامات التي وجهتها له بأنه طلّقها على السوشيال ميديا، كما سبق وأدعت خلال إستضافتها في أحد البرامج، وأردفت رشاد قائلًا: أنا مش عيل صغير أعمل كدا، أنا طلقتها لما اتهمتني بالخيانة وسبت البيت ومشيت على أساس إنى هقعد مع أهلها وهجيب المأذون وأطلقها بحضور حد من أهلها لكنها ما وافقتش على دا وكانت تريد الرجوع لي.

وتابع رشاد قائلًا: لما سافرِتْ دبي بقى أنا طلقتها عند المأذون «رسمي» لأني مش الراجل اللي مراته تسافر وتقعد هناك كدا لوحدها من غير اي رقيب...الصور اللي كانت بتظهر وهي هناك ما كانتش لطيفة.