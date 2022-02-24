/681346/بعد-الحسه-خالد-سرحان-يرد-على-سخرية-محمد-رمضان-باللغة-العبرية

سخر الفنان خالد سرحان من الفنان محمد رمضان بعد نشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وقارن فيه خالد سرحان بين معجون أسنانه ومعجون أسنان محمد رمضان بطريقة طريفة، فرد عليه محمد رمضان «افتحه بالمقص والحسه» ورد خالد سرحان على محمد رمضان.

دوت الخليج يرصد لكم رد الفنان خالد سرحان على محمد رمضان وذلك خلال السطور القادمة.

خالد سرحان يوجه رسالة لمحمد رمضان بالعبري

رد الفنان خالد سرحان على محمد رمضان باللغة العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب: شكرا يا محمد.. انا مش هقولك غير حاجة واحدة: אדוננו סולח לך.

ومعنى الكلمة العبرية هي «ربنا يغفرلك».

محمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان

وفي سياق متصل، قد قام الفنان محمد رمضان بالرد على سخرية خالد سرحان منه عن طرية إعادة نشر المنشور الخاص بسرحان، الذي كتب فيه بشكل ساخر من رمضان: المعجون بتاعي ب 24 جنيه ولسه فاضل فيه عضة، وذلك كان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليه رمضان قائلًا: «افتحه بالمقص والحسه».

وكان الفنان محمد رمضان قد أثار استفزاز الجمهور بسبب نشره مقطع فيديو عبر جميع حساباته الرسمية وهو ينظف أسنانه بمعجون مصنوع من الذهب عيار 24، ليتصدر بعدها هو ومعجون أسنانه محركات البحث.

احتفال محمد رمضان بـ 5 مليار مشاهدة على تيك توك

وعلى الصعيد الآخر، قد قام الفنان محمد رمضان خلال الأيام القليلة الماضية بتهنئة مصر وجمهوره لأنه من أبرز الفنانين العرب الذين تخطوا حاجز الـ 5 مليار مشاهدة على تطبيق تيك توك، وقال في فيديو له نشره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام : مبروك لبلدي أولًا ثم مبروك لجمهوري الغالي تخطي هاشتاج محمد رمضان على تيك توك الـ 5 مليار مشاهدة وبكدة أصبح أعلى اسم فنان عربى على تيك توك.

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

وتعد آخر أعمال محمد رمضان الفنية هي طرحه خلال الفترة السابقة أغنية تخت عنوان “باي باي ثانوية”، وبسببها تصدررمضان التريند على موقع الفيديوهات اليوتيوب أكثر من خمسة أيام متتالية في مصر، وقد احتفل رمضان بهذا النجاح الكبير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.