/681349/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-أتلتكو-مدريد-ومانشستر-يونايتد-بدوري-الأبطال

انتهت أحداث مباراة أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ضمن مباراة الذهاب من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ أتليتكو مدريد بهجوم كبير على مانشستر يونايتد، في غيلاب تام للاعبي المانيو، الذين لم يقدموا أي شئ خلال شوط اللقاء الأول.

وسجل جواو فيلكس هدف أتليتكو مدريد في الدقيقة 7، وبعدها هددوا مرمى دي ةخيا بعدة هجمات، ولكن تصدى الحارس لبعضها، وأصدمت أخرى في العارضة.

ولم يهدد مانشتر يونايتد مرمى أتليتكو مدريد، سوا بتسديدة وحيده من كريستيانو رونالدو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره.

دخل مانشستر يونايتد الشوط الثاني بكل قوة لينجح في الأخير ويسجل هدف التعادل ويعود لأحداث اللقاء أمام بطل إسبانيا، تحت قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سجل أنتوني إيلانجا هدف التعادل لمانشستر يونايتد أمام أتليتيكو مدريد، في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء، من خلال برونو فيرنانديز ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لإيلانجا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس أوبلاك.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، فاران، ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط الدفاعي: فريد، بوجبا.

خط الوسط المهاجم: راشفورد، برونو فرنانديز، سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

كما أعلن دييجو سيميوني تشكيل فريقه أتلتيكو مدريد ويتواجد لويس سواريز وجريزمان على دكة البدلاء.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، فيرساليكو، سافيتش، رينيلدو.

خط الوسط: يورينتي، هيريرا، كوندوجيبا، لودي.

خط الهجوم: كوريا، جواو فيليكس.

تاريخ مواجهات الفريقين قبل لقاء اليوم

التقي الفريقين في كأس الكؤوس الأوروبية 1991-92، وحينها فاز أتلتيكو مدريد ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفة، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

يمتلك البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، سجلا تهديفي أمام فريق أتلتيكو مدريد، وذلك قبل المواجهة التي يخوضها، والتي من المقرر إقامتهاي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

خاض البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 مباراة، حيث نجح من خلالها أن يحرز 25 هدف، وصناعة 9 أسيست، بينما سجل 4 هاتريك.