/681352/مصرع-شخصين-وإصابة-6-أخرين-فى-حادث-انقلاب-سيارة-بطريق-قنا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي بجوار كوبري الشيخ بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وتلقي اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا ، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بجوار كوبري الشيخ بمركز دار السلام ، أسفر عن وجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الاسعاف نحو موقع الحادث، وقامت القوات بفرض كردوناً أمنياً، بينما قام رجال الاسعاف بنقل المصابين لمستشفي دار السلام لتلقى العلاج اللازم،فيما قامت قوات الأمن بفتح محور مرورى أمام حركة السيارات. وروى شهود عيان أنه خلال سير سيارة ميكروباص علي الطريق الزراعي اختلت عجلة القيادة في يد السائق نتيجة لانفجار الإطار الأمامي ما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين، وإصابة 6 آخرين، يقيمون جميعهم بدائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وحاز”دوت الخليج” على أسماء ضحايا الحادث والذين جاؤا على النحو التالى

مصرع كلٍ من "محمد. ن" 43 عامًا، و"هاني. ع" 39 عامًا، جميعهم يقيمون بمركز نجع حمادي وتم نقل الجثامين إلى مستشفي دار السلام المركزي.لاستخراج تصاريح الدفن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، بينما أصيب كلاً من "عبدالفتاح. ع" 50 عامًا، مصاب بإشتباه كسر بالزراعين، و"فاطمة. م" 50 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساقين، و"محمد. أ"60 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، و"على. أ. ف" 50 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، و"أحمد. م" 44 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الضلوع، و"علاء. ع" 21 عاما، مصاب بكسر باليد اليمنى. وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفى؛ وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

حادث محافظة قنا

وكانت محافظة قنا قد استقبلت حادث أخر وقع أول أمس والذى راح ضحيته 5 أشخاص جراء اسطدام سيارة ملاكي بأخرى بالطريق الصحراوى بمدينة إسنا فى محافظة قنا، وتبين من المعاينة مصرع كل من عبد الرحيم صديق محمود علي يبلع من العمر 23 عامًا، قنا الترامسة، وياسر عرفات عوض بسطاوي، 23 عامًا، قنا الترامسة، وعبد الرحيم محمد علي محمود، 13 عامًا، قنا الترامسة، ووليد صلاح صبري جعلوني 10 أعوام، قنا، ووليد علي صديق، طالب من دندرة قنا، فيما أصيب وائل ماهر كامل السيد، سائق سيارة التريلا، بكدمات وتم نقله لتلقي العلاج.