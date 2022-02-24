/681357/انخفاض-بمقدار-10-درجات---الأرصاد-الجوية-تحذر-من-طقس-اليوم

تحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الساعات القادمة موضحة اننا شهدنا 72 ساعة من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة خلال ساعات النهار، لافتة ارتفاع في درجات الحرارة مع تقدم حالات النهار ولكن بعذ لك تم التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلي سطح الأرض الامر الذي يتسبب في حدوث حالة من التقلبات الجوية .

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من مصر تقديم الإعلامي عمرو مصطفى، المذاع علي قناه اكسترا نيوز منوهة وجود أمس خاصة بعد الظهيرة نشاط رياح مثير للأتربة والرمال علي السواحل الشمالية وعلي القاهرة الكبرى كما شهدنا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المحافظات بفترات المساء . الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه مع دخول ساعات الليل بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تشهد ليلة اليوم انخفاض بدرجات الحرارة بـ 10 درجات عن فترات النهار وستصل إلى 12 درجة واستمرار الرياح مستمر حتي الغد .

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