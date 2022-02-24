إغلاق ميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم الاربعاء مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت من 20 إلى 23 عقدة واتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوى 1007 وحالة البحر مضطربة جدا.





وقالت الهيئة إنه تم إيقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية. وشدد المهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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