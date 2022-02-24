مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أربزها مباراة برشلونة ضد نابولي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض البنك الأهلى ضد بيراميدز والتي من المفرر إقامتها في تمام الساعة اليابعة والنصف مساءً، عبر قنوت أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

يخوض فريق ريال سوسييداد ضد لايبزيج في تمام الساعة 7:45 مساءً.

يخوض نابولي ضد برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض ريال بيتيس ضد فريق زينيت سانت بطرسبرج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً. 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض فريق ريندرز ضد ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض ارسنال ضد وولفرهامبتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساء عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد، بتقدم الريدز ستة أهداف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

اختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة.

جاء سادية مانو بالهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بمحمد صلاح بتمريرة رائعة لزميله جوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها بتمريرة عرضية مباشرة لساديو ماني ليسددها مباشرة إلى داخل الشباك.

محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك ليدز يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباارة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.