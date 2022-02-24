وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021

في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الوزارة، عن بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 "سبعون ألف" معلم، يوم السبت الموافق 26/2/2022، وذلك عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على السادة المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، السادة أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول المرفق، وذلك للتيسير على السادة المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.