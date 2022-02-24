/681285/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-عادل-عامربشأن-تأخر-تركيب-الخط-الرئيسي-للغاز-الطبيعي-بطريق-أبو-الغيط--القناطر
تعقد لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط – القناطر - محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلاً عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الآتية (باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده)، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام.
دوت الخليج
طلبات إحاطة علي مائدة محلية النواب
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنین، بشأن عدم تنفيذ قرار هدم مستشفى الخصوص المركزي - محافظة القليوبية حتى الآن، بالرغم من إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2016، وقيام وزارة الصحة بترحيلها بخطتي العامين الماليين (2018/2017)، (2019/2018) وذلك دون تنفيذ.
نوتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن استغلال أرض الشركة المصرية للحوم والدواجن (الغير مستغلة) الكائنة بزمام قرية شبلنجة - محافظة القليوبية – في إقامة مستشفى متكامل لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وإقامة مجمع مدارس للقضاء على الكثافات الطلابية المرتفعة بالمدارس.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن قرار تحديد قيود الارتفاع بمنطقة بحري السكة الحديد بمدينة قليوب - محافظة القليوبية بارتفاع لا يزيد على 6م فقط، بالرغم من وجود تراخيص بهذه المنطقة السكنية تزيد ارتفاعاتها عن الارتفاع المحدد بهذا القرار حسب عرض كل شارع
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