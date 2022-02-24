صحف القاهرة تسلط الضوء على جولة السيسى فى الكلية الحربية وقرارات الوزراء

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تحية لجهود رجال القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن الوطن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصرى العظيم.

وأشارت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس السيسى، فجر أمس الأربعاء، لمقر الكلية الحربية، وفى إطار حرصه على التواصل المباشر مع الطلبة، دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستويين الداخلى والخارجى من أجل تعزيز التنمية الحالية فى مصر، كذلك تحقيق الاستقرار فى المنطقة فى ظل التحديات الإقليمية المختلفة، فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وجميع دول العالم بما فى ذلك الصعيد العسكرى، موضحا مجمل القضايا فى المنطقة والثوابت الأساسية التى تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كل الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها، من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن.

وصرح المتحدث باِسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الجولة برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريا وبدنيا، وشارك الطلبة فى الأنشطة الصباحية.

وقد وجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار فى الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية النبيلة التى طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة فى تلقى العلم والمعرفة، ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

وتحت عنوان "تداعيات الأزمة "الروسية ـ الأوكرانية" على مائدة مجلس الوزراء .. بوابة مصرية موحدة للحج واستعدادات متواصلة لمؤتمر تغير المناخ"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة تداعيات الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، من مختلف الجوانب، حيث سيتم عقد اجتماع خـاص بـهـذا الـشـأن.

وأشارت الأخبار إلى أن مدبولى أعـرب عن تمنياته بأن تنتهى الأزمة سريعاً دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى، مضيفًا أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد عدد من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، فى ظل عدد من العروض المقدمة من الشركات الكبرى، ويتم بالتالى العمل على سرعة إعلان هذه الحوافز فى ظـل اهـتـمـام الـدولـة بـمـشـروعـات الطاقة النظيفة.

وأضافت "الأخبار" أن رئيس الوزراء أشـار، خلال اجتماع الحكومة، أمس، إلى نتائج انعقاد القمة «الأوروبية-الأفريقية» السادسة بالعاصمة البلجيكية بـروكـسـل، بـحـضـور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى ترأس المائدة المستديرة المختصة بتغير المناخ، التى انعقدت فى إطار أعمال القمة فى ضوء ترأس مصر للقمة COP27 فى نوفمبر القادم، وذلك فى إطار سعى مصر إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ.

وأوضح مدبولى، أنه خلال المشاركة فى هذه القمة المهمة، تمت الإشارة إلى حجم التقدير الكبير، وحجم الإنجاز الذى يتم فى مصر، وأضاف أن هناك رغبة من عدد من الشركات الكبرى فى المشاركة فى المشروعات التنموية التى تنفذها مصر حالياً.

واستعرض رئيس الوزراء، نتائج انعقاد اللجنة «المصرية-الأردنية» المشتركة بالقاهرة، وتوجه بالشكر لـوزارة التعاون الدولى، ولجميع الجـهـات الـتـى قـامـت بـالإعـداد والتجهيز للجنة، وأكد أن هناك تكليفاً بمتابعة تنفيذ كل المشروعات التى تم الاتفاق بشأنها، وتأكيد أهمية توطين العلاقات مع دول الجوار.

وتناول مدبولى، نتائج زيارة جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، وأشار إلى أن لقاءهما شهد استعراض الجهود الوطنية فى إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر COP27 فى نوفمبر القادم، وأعرب «كيري» عن إعجابه برؤية الرئيس وعزمه القوى فى مجال تعزيز العمل المناخى، وكذا ما بذلته مصر من جهود دؤوبة فى هذا الصدد.

من جانبه، استعرض وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول الحالة الوبائية محلياً وعالمياً، وأشار إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع لقاحات الحامض الرسولى «mRNA» بما يمثل تتويجاً للريادة المصرية فى مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، وتكليلاً للجهد المبذول فى إبراز الإنجـازات المحـقـقـة فـى مـجـال البحث العلمى.

وأوضح أن مصر نجحت فى إنتاج كمية ضخمة من اللقاحات محليا، إلى جانب تطوير هيئة الدواء المصرية لتتواكب مع الإجراءات القياسية لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن منح حقوق الملكية الفكرية للقاحات والأدوية المصنعة.

ووافق مجلس الـوزراء، خلال الاجـتـمـاع، عـلـى مـشـروع قـانـون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، كما نص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية المـوحـدة لـلـحـج"، وتـتـولـى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتـطـويـرهـا، وتـصـدر الـبـوابـة كـوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.

وتحت عنوان "ملك بلجيكا يشيد بدور مصر فى المنطقة تحت قيادة السيسى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى بلجيكا، قدم أوراق اعتماده إلى الملك «فيليب» الأول، ملك بلجيكا، بالقصر الملكى فى العاصمة بروكسل.

وأضافت "الأخبار" أن الملك «فيليب الأول» عبر، خلال اللقاء، عن سعادته باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأولى إلى بروكسل للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى التى عقدت فى بروكسل يومى 17 و18 فبراير الجارى، وأشاد بالحوار الذى دار بينه وبين الرئيس حول العلاقات التاريخية التى تربط مصر وبلجيكا وكذلك العلاقات السياسية والاقتصادية، كما حرص جلالة الملك «فيليب الأول» على التأكيد على تقدير بلجيكا لمصر ودورها المحورى فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، نقل السفير د. بدر عبد العاطى للملك «فيليب» تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لحـفـاوة الاستقبال والمقابلة المهمة التى تمت بينهما يوم 16 فبراير الجارى خلال زيارة الرئيس إلى بلجيكا.

كما نقل تطلع مـصـر نـحـو مزيد من تطوير وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع بلجيكا؛ والممتدة من عصر محمد على وصولاً إلى البارون «إمبان» الذى أنشأ حى مصر الجديدة، وانتهاء بالدور الإيجابى الذى تقوم به الشركات البلجيكية فى الوقت الراهن فى عملية التحديث والتطوير الجارية فى مصر، لاسيما فى توسيع قناة السويس وبناء المتحف الكبير وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ فضلاً عن مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ وربطها بين البلدين.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "«الصحة العالمية»: نسعى لتوثيق تجربة مصر فى التغطية الصحية الشاملة"، أن دكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، استقبل أمس الأربعاء، الدكتورة نعيمة القصير ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمدينة نصر، حيث استعرض الدكتور أحمد السبكى خلال الاجتماع الذى عقد خلال الزيارة، محاور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تشمل جاهزية المنشآت الطبية وكفاءة العنصر البشرى من الطواقم الطبية والعاملين بالهيئة، وتحقيق الجودة والتميز على المستويين الإكلينيكى والخدمى، والتمركز حول المريض وتغطية كل الحـزم التأمينية، بما يحقق أفضل النتائج الصحية تحقيقا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة الصحية المقدمة، وتسريع وتيرة العمل من خلال تفعيل نظم الميكنة وآليات التحول الرقمى داخل كل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأكدت نعيمة القصير، دعم منظمة الصحة العالمية لملفى توسعة صحة الأسرة من خلال تدشين أول دبلومة لصحة الأسرة للفريق الطبى والـتـمـريـض، ونقل تجربة التأمين الصحى الشامل إلى بقية المحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ونقل التجربة المصرية إلى الدول الأخرى.

وثمنت تأمين التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل، مؤكدة على وجود مؤسسية لإدارة ملف التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى أن المفهوم أصبح لا يرتكز على المرض فقط، بل ارتكز على الرعاية الصحية الآمنة.

وأشادت القصير، بالسرعة فى تفعيل إجـراءات الميكنة والتحول الرقمى للملفات الطبية للمرضى والخدمات الصحية بشكل عام، وبالأخص الملف الطبى الإلكترونى الموحد.

وتحت عنوان "المشاط تبحث مع البنك الدولى تطورات إعداد الاستراتيجية المشتركة وتقرير المناخ"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، مع بعثة البنك والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولى، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر، وفق بيان للوزارة أمس.

وناقش الاجتماع أيضا سبل التعاون مع البنك فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محور الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتعاون مع مصر فى ظل استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجارى، والمشروعات الجارية فى القطاعات ذات الأولوية من بينها الإسكان والنقل والبيئة، كما تطرق اللقاء لبحث الشراكات المستقبلية بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» المعنية بتعزيز دول القطاع الخاص فى التنمية.

وأكدت المشاط، أهمية التنسيق المستمر مع البنك الدولى، فيما يتعلق بأولويات خطة الشراكة الاستراتيجية المستقبلية الجديدة، لتتوافق مع رؤية الدولة، فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأشارت إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية، الذى يتم إعداده من البنك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر، حيث يعمل على رصد المخاطر التى قد تواجه التنمية بسبب التغيرات المناخية والسبل للتغلب عليها، كما تطرقت إلى التحليل البيئى القطرى الذى يعتزم البنك وضعه بالتنسيق مع وزارة البيئة، والذى يرصد تطورات رؤية الدولة فيما يتعلق بالنمو الأخضر والشامل، من خلال ثلاث ركائز (الاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية، الاقتصاد الدائرى والتلوث وإدارة المخلفات، التمويل الأخضر).

وتعد مصر من الدول التى تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولى؛ حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، وفق البيان.

وتحت عنوان "«الأعلى للإعلام» يناقش مدونة سلوك للإعلام الرياضى"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، أمس، «مدونة سلوك الإعلام الـريـاضـى»، والـقـضـايا المتعلقة بالإعلام الرياضى فى ضوء الأزمات التى تسببت فى توجيه الانتقادات لمقدمى البرامج الرياضية فى الفترة الماضية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام کرم جبر، خلال اللقاء، أنه يتعين على الجميع أن يقدم كل الدعم لمنتخب مصر خاصة فى مباراتيه الحاسمتين مع السنغال يومى 25 و 29 مارس المقبلين من أجل الصعود لمونديال كأس العالم التى ستعقد بقطر.

وطالب الناقد الرياضى حسن المستكاوى بضرورة تحديد معايير واضحة للعمل فى «الإعلام الرياضى فى مصر»، مشيرا إلى أنه «لا يجب أن يكون هناك عضو فى اتحاد الكرة يجمع بين عضوية الاتحاد ومزاولة مهنة الإعلام».

من جانبه، قال الإعلامى إبراهيم المنيسى، إنه ينبغى العمل على تفعيل مدونة سلوك الإعـلام الـريـاضـى وتـذكـيـر وسـائـل الإعلام بشكل دورى بما ورد فيها، مطالبا بدور واضـح لنقابة الإعلاميين فى تأهيل وتدريب الإعلاميين والصحفيين خلال الفترة المقبلة حتى نستطيع تقديم محتوى إعلامى جيد وبالكفاءة المطلوبة.

وفى السياق ذاته، دعا الإعلامى ولاعب الكرة السابق أحمد حسام ميدو بضرورة الاهتمام بكل الألعاب وليس كرة القدم فقط، موضحا أن هناك كثيرا من الأبطال الذين يرفـعـون رايـة مـصـر فى كثير من المحافل الدولية.

وتطرق إسلام الشاطر، المذيع بقناة الأهلى، خلال كلمته، إلى الحديث عن الإعلام الفئوى فى امتلاك الأندية الرياضية قنوات تلفزيونية تدافع عن وجهات نظر أنديتها فى القضايا الرياضية، قائلا إنه لا يعيب أى مقدم برنامج على قناة فئوية أن يدافع عن ناديه ضد الأخطاء التى تثار عليه، ولكن أيضا هناك بعض النقد بالتعصب دون تجريح فى أحد.

ورأى الإعلامى سيف زاهر أن «كل مقدم برنامج رياضى يحاول أن يجتهد، والأمـور تسير بشكل جيد فى الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن الاجتماع كان رائعا ويستهدف تصحيح الأخطاء.

وتابع زاهـر: «كل مذيع لديه بعض السلبيات ولكن لدية إيجابيات أكبر بكثير، وأتمنى تنفيذ مدونة سلوك الإعلام الرياضى بشكل كامل».