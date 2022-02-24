عبد العاطى : المركز الإقليمي للتدريب جهة معتمدة لدى اليونسكو

- عقد (٢٤٧) دورة تدريبية سنوياً بالمركز وفروعه بالمحافظات بمشاركة (٤٨٧٤) متدرب من مصر و (١٢٠) متدرب من الدول العربية والإفريقية

- المركز يضم فندق وقاعات وإمكانات لوجستية متميزة

- تدريب العاملين بالوزارة ، والإستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات

- مشاركة المركز في المعرض المقام على هامش المنتدى العالمي التاسع للمياه بالسنغال للتعريف بإمكانات المركز

- عقد (٣) دورات تدريبية سنوياً بمركز تدريب معهد الهيدروليكا بمشاركة (٦٣) متدرب من الدول الأفريقية

- توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة

صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر ، ومركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه.

وأوضح سيادته أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورات التدريبية هو دعم القدرات البشرية للعاملين بالوزارة وللمتخصصين من الدول العربية والإفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول بالإضافة لتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول ، مضيفاً أنه وفى إطار دعم الدول الإفريقية الشقيقة فإنه يتم توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأضاف سيادته أن المركز الإقليمي للتدريب يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويتم سنوياً عقد عدد (٢٤٧) دورة تدريبية بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر وفروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا) ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية ، وذلك بمشاركة (٤٨٧٤) متدرب من مصر و (١٢٠) متدرب من مختلف الدول العربية والإفريقية مثل (السودان ، السنغال ، الكاميرون ، نيجيريا ، الصومال ، كينيا) ، مع الإستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات.

وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي) ، مع مراعاة الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين ، وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على موضوعات مختلفة مثل (نظم الري الحديثة ، إدارة المياه ، الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية ، المياه الجوفية والشحن الاصطناعي ، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه) ، كما تشتمل الدورات التدريبية على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجال ، والعمل على نقل الخبرات المكتسبة لمختلف الدول العربية والإفريقية.

كما يتمتع المركز الإقليمى للتدريب بمدينة السادس من إكتوبر بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٨٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).

كما أنه من المقرر مشاركة مركز التدريب الإقليمى في المعرض المقام على هامش المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل لعرض والتعريف بإمكانات المركز من لوجيستيات وأنشطة تدريبية بمجال المياه وغيرها من المجالات من خلال الكتيبات والعروض الفليمية.

كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية فى مجالات (أنظمة الرى الحديث وكفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - أمان السدود والتصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية - تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه - هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة - تنمية المصادر المائية - محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية ، حيث يتم سنوياً عقد (٣) دورات تدريبية يتم من خلالها تدريب عدد (٦٣) متدرب من دول (مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو وتشاد والجابون وغينيا كوناكرى وغينيا بيساو ومالى والنيجر وسيراليون وأنجولا وجيبوتى).

ويتمتع مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات إجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية).