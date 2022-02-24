التعليم العالى: مستشفى أسيوط الجامعى تنجح فى القضاء على 100% من قوائم انتظار

قدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تقريراً حول نجاح قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعى بأسيوط فى القضاء على 100% من قوائم انتظار عمليات أورام الصدر، و91% من قوائم انتظار العمليات الجراحية للكبار والأطفال، وذلك فى إطار مشاركة منظومة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار التقرير إلى إعلان جامعة أسيوط ضمن فعاليات النسخة الثامنة من ورشة العمل الدولية لمناظير الصدر الجراحى والتى نظمتها الجامعة، وأعلنت خلالها عن نجاح المستشفى الجامعى فى تنفيذ 100% من عمليات أورام الصدر، و 91% من العمليات الجراحية للكبار والصغار بقسم جراحة القلب والصدر.

كما أعلنت الجامعة عن نجاح قسم جراحة المسالك البولية فى إجراء عمليتين جديدتين لزراعة الكلى.

ولفت التقرير إلى أن برنامج زراعة الكلى الذى تتبناه الجامعة يعد من مجالات العمل المضيئة كنشاط طبى منفرد ومتميز بالمستشفى الجامعى بأسيوط.

وأوضح التقرير نجاح الفريق الطبى فى زراعة كلى لمريض عن طريق والده المتبرع، وزرع كلى لمريضة عن طريق تبرع أختها، كواحدة من الجراحات المعقدة بالغة الخطورة، والتى أظهرت نجاح الفريق الطبى الذى ضم أساتذة وأطباء متخصصين فى جراحات المسالك البولية والتخدير والباطنة وتعاون أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكة والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض، ونجح الفريق فى التعامل مع الحالات بسياسة علمية صحيحة ومهنية تمثلت فى شفاء المريضين وخروجهما من المستشفى بوظائف كلى طبيعية، ليصل عدد الحالات التى أجرتها المستشفى بنجاح ضمن برنامح زراعة الكلى إلى 49 حالة.

وأبرز التقرير نجاح فريق أطباء وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى فى إعادة زرع يد مبتورة لفتاة، وقد نجح الفريق فى إجراء العملية رغم تأخر وصول الحالة إلى المستشفى عن المدى الزمنى المتعارف عليه بحوالى 5 ساعات.

وأضاف التقرير أن العملية تعد من الجراحات الدقيقة والمعقدة، والتى حققت فيها الجامعة تميزًا مشهودًا، وتعد وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة من أكبر 4 مراكز متخصصة على مستوى العالم فى هذا المجال، وأول مركز متخصص فى هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن المستشفى الجامعى بأسيوط تمثل مدينة طبية متكاملة، وتضم 10 مستشفيات متخصصة، وإمكانات بشرية وعلمية فى مختلف التخصصات الطبية منها، جراحة المخ والأعصاب، والقلب، والأطفال و صحة المرأة والأورام، كما تستقبل مستشفيات الجامعة أكثر من 2 مليون مريض سنويًا، ضمن دورها لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لسكان محافظات الصعيد.