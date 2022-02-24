«مبغسلش سناني».. تامر فرج يسخر من محمد رمضان

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سخر من الفنان محمد رمضان العديد من نجوم الفن، وذلك بعد الفيديو الخاص به الذي كان يغسل أسنانه فيه بإستخدام معجون أسنان وفرشاة أسنان من الذهب الخالص عيار 24، وبعد سخرية الفنان خالد سرحان منه، جاء الفنان تامر فرج ليكمل سلسلة السخرية من رمضان.

دوت الخليج يرصد لكم سخرية الفنان تامر فرج من محمد رمضان وذلك خلال السطور القادمة.

سخرية تامر فرج من محمد رمضان

سخر الفنان تامر فرج من محمد رمضان بعد إنتشار الفيديو الخاص بمعجون أسنانه المصنوع بالذهب بإستخدام فرشاة الأسنان من الذهب الخالص عيار 24، ونشر فرج صورة له بإستخدام مكياج جعله يبدو بأسنان غريبة وكتب عليها: أنا بقى مبغسلش سناني أصلًا.

رجل الأعمال أشرف السعد يوجه رسالة لمحمد رمضان

وفي سياق متصل، قد وجه رجل الأعمال المشهورأشرف السعد رسالة ينصح فيها الفنان محمد رمضان وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وكتب أشرف السعد: والله يا استاذ محمد رمضان سنة 1985 كان تحت ايدي انا والريان سبعة مليار دولار يعني ميزانية دول كتيرة وماكنتش اعرف ان فيه فرشة سنان اكتر من اتنين جنية ولما عرفت ان فيه فرشة بالكهربا بخمسين جنية اتصلت بامي وقلت لها انا اشتريت فرشة سنان بالكهرباء وافتكرتني اتهبلت وعموما ربنا يباركلك فى الفرشة الذهب بس خلي بالك تقع فى المحظور زي قارون رغم أنه كان من قوم موسى ولما اغتنى وقع فى المحظور ودي نصيحة لله من راجل مثل ابيك وأنا أظن أن فيك الخير.

سخرية خالد سرحان من محمد رمضان

ولم يكن الفنان تامر فرج أول من سخر من محمد رمضان ، فقد سخر الفنان خالد سرحان من محمد رمضان وذلك عن طريق نشر صورة لمعجون أسنانه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وجاء تعليقه عليه: المعجون بتاعي ب 24 جنيه ولسه فاصل فيه عضة، ورد الفنان محمد رمضان عليه عن طريق مشاركة المنشور الخاص بسرحان وعلق محمد رمضان عليه قائلًا: افتحه بالمقص والحسه، ورد سرحان على رد محمد رمضان بطريقة طريفة، حيث وجه له رسالة باللغة العربية وكتب: شكراً يا محمد أنا مش هقولك غير كلمة واحدة… (ربنا يغفرلك) ولكن كتبها باللغة العبرية.