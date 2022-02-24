/681372/تاريخ-مواجهات-برشلونة-و-نابولي-قبل-مباراة-اليوم

يستعد فريق برشلونة مباراته اليوم أمام نظيرة نابولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين فى 3 مواجهاتت، نجح الفريق الكتالوني في الفوز بمباراة، بينما خيم التعادل بينهم على مباراتين، ولم يسبق الفريق الإيطالي أن حقق الفوز أمام البارسا.

انتهت أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا ينتيجة أربع أهداف مقابل هدف، لصالح الفريق الكتلوني، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الـ 25 من منافسات بدولة الدوري الإسباني الممتاز.

بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده للنقطة الثانية والأربعون، في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، في المركز الرابع، فيما يتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 30 في المركز الثاني عشر.

أهداف المباراة بين برشلونة وفالنسيا

افتتح الجابوني بيير إمريك أوباميانج سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة رائعة من جوردي ألبا وضعت بيير إيميريك أوباميانج في إنفراد بالمرمى فسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين سكنت أعلى يسار المرمى.

جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 32 ، عن طريق فرانكي دي يونج، من خلال تمريرة رائعة من بوسكيتس إلى عثمان ديمبلي المتمركز يمين منطقة الجزاء فمرر كرة رائعة قابلها دي يونج بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى.

عاد أوباميانج بثاني أهدافة في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة من جافي من يمين منطقة الجزاء قابلها بيير إيميريك أوباميانج بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

فالنسيا تسجل هدف ماء حفظ الوجه

افتتح كارلوس سولار سجل التهديف لفالنسيا في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء من خلال كرة عرضية من براين جيل لاعب فريق فالنسيا من جهة اليسار قابلها كارلوس سولار برأسية من على حدود منطقة الــ 6 يادرات من الوضع طائرا سكنت اعلى منتصف المرمى.