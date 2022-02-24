الرى: عقدنا 247 دورة تدريبية بمشاركة 5 آلاف مصرى وعربى وإفريقى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل فى المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه.





وأوضح أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورات التدريبية دعم القدرات البشرية للعاملين بالوزارة وللمتخصصين من الدول العربية والإفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول بالإضافة لتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول، مضيفا أنه وفى إطار دعم الدول الإفريقية الشقيقة فإنه يتم توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأضاف أن المركز الإقليمى للتدريب يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويتم سنويا عقد عدد (247) دورة تدريبية بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر وفروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا)، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، وذلك بمشاركة (4874) متدرب من مصر و(120) متدرب من مختلف الدول العربية والإفريقية مثل (السودان، السنغال، الكاميرون، نيجيريا، الصومال، كينيا)، مع الإستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات.

وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة فى مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلى - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمى - إعداد الموظف الرقمى)، مع مراعاة الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على موضوعات مختلفة مثل (نظم الرى الحديثة، إدارة المياه، الإدارة المتكاملة للمياه فى ظل التغيرات المناخية، المياه الجوفية والشحن الاصطناعى، تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه)، كما تشتمل الدورات التدريبية على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجال، والعمل على نقل الخبرات المكتسبة لمختلف الدول العربية والإفريقية.

ومن المقرر مشاركة مركز التدريب الإقليمى فى المعرض المقام على هامش المنتدى العالمى التاسع للمياه والمزمع عقده فى العاصمة السنغالية داكار فى شهر مارس المقبل لعرض والتعريف بإمكانات المركز من لوجيستيات وأنشطة تدريبية بمجال المياه وغيرها من المجالات من خلال الكتيبات والعروض الفليمية.